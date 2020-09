Droogte, ontbossing en corona: the perfect storm in de Amazone

Al de eerste maanden van dit jaar was duidelijk dat de in 2019 ingezette trend van een weer toenemend aantal bosbranden waarschijnlijk zou doorzetten. Hoe erg het precies is, zal pas over een aantal weken blijken. Dan eindigt het het droge seizoen in het Amazonegebied, de periode van ongeveer juni tot oktober waarin veel branden worden aangestoken om landbouwgrond schoon te vegen of begroeiing neer te halen om grond voor landbouw, veeteelt, mijnbouw of andere industrie vrij te maken. In het tropische Amazonegebied komen geen natuurlijke branden voor, daar is het te vochtig voor.

Ook dit jaar houdt de Nederlandse natuurbrandonderzoeker Niels Andela van Cardiff University de ontwikkelingen in de gaten. „Het lijkt erop dat 2020 tot nu toe nog niet zo extreem is als 2019, maar het is zeker bovengemiddeld in vergelijking met de data beschikbaar vanaf 2012.

Bepaalde gebieden, zoals Amazonas zijn echt uitschieters, net als vorig jaar”, licht hij via de mail toe. „Er is nog een maand te gaan en in 2019 woedden in de laatste maand van het brandseizoen een stuk minder branden dan gemiddeld door hevige regenval.”

Naar verwachting zet de regen dit jaar niet zo vroeg in. In juli berichtte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dat de hogere temperatuur van het zeeoppervlakte in de tropische Noord-Atlantische Oceaan dit jaar receptuur zijn voor zowel een zeer actief orkaanseizoen als een verhoogde kans op meer branden in voornamelijk het zuidelijke Amazonegebied. De warmere wateren rond de evenaar trekken zo vocht naar het noorden en weg van de Amazone, wat orkanen bevordert, en waarbij de zuidelijke Amazone droger achterblijft.

„Dit lijkt precies op wat we zagen in 2005 en 2010, toen diezelfde hoge temperaturen recorddroogtes veroorzaakten in die regio”, aldus Doug Morton, directeur van het Biospheric Sciences Laboratory van NASA.

Via NASA zijn branden te volgen

NASA lanceerde afgelopen maand een nieuwe site waar van dag tot dag (voor 2020) te zien is waar er branden woeden en bovendien ook wát er brandt: dat kan bos zijn, maar ook kreupelhout, landbouwgrond of savanne. Dat laatste gebied bevindt zich voornamelijk ten zuiden en zuidwesten van de Amazone in Brazilië. „Zo zien we er dat in de staten Amazonas, Arce en Para, met net iets meer branden dan in 2019, voornamelijk ontbossingsgerelateerde branden voorkomen”, aldus Andela. Het Braziliaanse milieuagentschap IBAMA waarschuwde al aan het begin van de coronacrisis dat het moeilijker zou zijn om controles en onderzoek uit te voeren in Amazonegebied. Parkwachters kunnen door social-distancing vaak niet meer met een groep op pad. Ook bestaat het risico dat het virus zo sneller overgedragen wordt aan de lokale en inheemse bevolking die dieper in het gebied woont.

De economische crisis maakt de bestrijding van ontbossing nog moeilijker en ook de brandweer heeft moeite met het bestrijden van branden, aldus Morton. „Het is de perfecte storm.”

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven