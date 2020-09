Drie doden bij bosbranden in Californië

Bij bosbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn woensdag nog drie dodelijke slachtoffers gevonden. In totaal zijn er door de branden, die sinds half augustus woeden, zeker elf mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP donderdagochtend.

De drie slachtoffers zaten vast in een brand in Noord-Californië die door de wind werd aangejaagd. Een van hen probeerde tevergeefs met de auto te ontkomen. Zo’n 14.000 brandweerlieden proberen de branden te blussen, die meer dan 3.600 gebouwen verwoest hebben. Dit jaar is er al een oppervlakte van een miljoen hectare verbrand, een record, terwijl bosbranden meestal pas in de herfst op hun hevigst zijn. In 2018 verbrandde er 760.000 hectare, wat destijds een record was.

Ook in de nabijgelegen staten Oregon en Washington woeden hevige bosbranden. Zo zijn er in Oregon woensdag vijf dorpen verwoest en wordt er gevreesd voor veel doden. In Washington is op een dag meer bos verbrand dan normaal gesproken in een heel jaar.

