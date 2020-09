Diversiteitsrichtlijnen zullen de Oscars een nieuwe smaak geven

En de Oscar voor Beste Film gaat naar... een film met een hoofdrolspeler uit een ondergerepresenteerde raciale of etnische groep; óf naar een film waarvan 30 procent van de bijrolacteurs een ondergerepresenteerde raciale of etnische achtergrond heeft, en/of vrouw is, en/of LGBTQ en/of een zichtbare of onzichtbare beperking heeft; óf een film met een verhaallijn die zich op een ondergerepresenteerde groep focust.

Lees die zin maar gerust twee keer. Het is een hele mond vol. En er staat nog veel meer in de vier ‘Academy Inclusion Standards’ en al hun subcategorieën die de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, verantwoordelijk voor de jaarlijkse Oscaruitreiking deze week bekendmaakte. Films die vanaf 2024 mee willen doen in de race om de Oscar voor Beste Film moeten aan minstens twee van de criteria uit die ‘Standards’ voldoen.

En zelfs als dat er allemaal niet bij gezegd gaat worden op het podium van het Dolby Theatre in Hollywood, dan gaat het een nieuwe smaak geven aan de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Hun invloed strekt ver voorbij de landsgrenzen. Dat zagen we dit jaar toen het Zuid-Koreaanse Parasite een handvol Oscars won, waaronder die voor Beste Film. Of dat een vervelend bijsmaak is, of juist een nieuw en verrijkend palet, dat hangt vooral af van degenen die hier iets bij te winnen of te verliezen hebben. En dan gaat het om meer dan gouden beeldjes alleen. De Oscars waren jarenlang #SoWhite en op allerlei andere manieren veel te weinig divers en zijn daarom de afgelopen jaren flink onder vuur komen te liggen.

Het filmestablishment (toch nog steeds voornamelijk wit, mannelijk en heteronormatief) vreest inhoudelijke bemoeienis. Tegenstanders schreeuwen moord en brand. Help, de filmkunst gaat eraan. Ze vrezen de vrijheid te verliezen om de films te maken die men wil. Dat hoeft niet het geval te zijn. Met name in de Verenigde Staten bepalen financiers in grote mate welke films er worden gemaakt en door en voor wie. Dus je kunt het beter omdraaien. De Academy schrijft niet voor wát voor films je móet maken, alleen maar welke films er vanaf 2024 in aanmerking komen voor de hoofdprijs. Dat is een belangrijk maatschappelijk verantwoordelijk signaal.

Wat kunnen we meer doen voor meerstemmigheid? Doreen Boonekamp, Directeur Nederlands Film Festival

Nieuwe, ondergerepresenteerde en onzichtbare makers zien daarin gerechtigheid. Het rechttrekken van een systemische onbalans voor en achter de camera. Die zorgt er nu al veel te lang voor dat Hollywoodverhalen zijn gebouwd op een vooringenomen herkenbaarheid (‘confirmation bias’) en blinde vlekken. Oorzaken waarom veel films niet de nieuwe en onbekende horizonten verkennen die je van een kunstvorm mag verwachten.

Gouden Kalveren

De Inclusion Standards zijn eigenlijk vooral een industriemaatregel. Drie van de vier categorieën gaan over wat er achter de schermen gebeurt. En, zo zegt filmmaker Bobby Boermans (Mocro Maffia), „in een film of serie zijn misschien vijftien grote rollen, maar werken er soms wel honderden mensen in andere functies: productie, crew, distributie.”

Boermans is bestuurslid van de Dutch Academy For Film die in Nederland samen met het Nederlands Filmfestival (NFF) de stemming organiseert voor een deel van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Je zou ze het equivalent van de Oscars kunnen noemen. Moet daar ook iets veranderen?

Zowel Boermans als interim-directeur van het NFF Doreen Boonekamp noemen de actie van de Amerikaanse Academy „een belangrijk signaal”. Boonekamp: „Dit jaar meer dan ooit stellen we ons de vragen waar staan we nu als industrie en waar gaan we heen? Wat kunnen we meer doen op het gebied van meerstemmigheid? Daar letten we op in de programmering en betrekken daarom ook divers samengestelde adviescommissies en jury’s.”

Hattie McDaniel was in 1939 de eerste Afro-Amerikaanse die een Oscar won. Foto Alamy Stock Photo

Tegelijkertijd is de situatie in Nederland niet één op één te vergelijken met die in Amerika. In Nederland kun je bijvoorbeld niet zomaar iemand afkomst registreren. Nog los van de vraag of iedereen ge-out wil worden op gebied van gender, seksuele oriëntatie of onzichtbare beperking. Boermans: „De Academy in de VS is supermachtig door de financiële belangen die aan het winnen van zo’n prijs hangen. In Nederland zit de werkelijke macht bij de fondsen, omroepen en andere financiers. Het Filmfonds heeft al diversiteitseisen in z’n beleidsplan opgenomen. Nu vooral voor de projecten die het inhoudelijk beoordeelt; het zou goed zijn als dat ook zou gebeuren voor de films die het met name economisch ondersteunt.”

Quota

In Nederland spant de aanjager Kleur zich momenteel in om de filmwereld diverser en inclusiever te krijgen. Deze zomer publiceerden ze een manifest waarin ze de Nederlandse televisie- en filmindustrie opriepen haast te maken met hun diversiteitsbeleid, onder andere door actief meer producties met en over mensen van kleur te maken. Tijdens het komende NFF presenteren ze een reeks ‘ongemakkelijke gesprekken’ om kwesties als quota te agenderen.

Boermans: „In Nederland heeft ongeveer 25 procent van de bevolking een andere achtergrond; dat zou je in series en films moeten terugzien. Een veel gehoord argument in Nederland is dat er niet voldoende filmmakers van kleur zijn om dergelijke percentages te halen. Maar ze zijn er wel, ze zitten alleen nog niet op de opleidingen, bij de vakverenigingen of de Dutch Academy For Film. We moeten ons daarvan bewust worden, actie ondernemen, uit onze comfortzone om steeds maar weer de mensen te casten en in te huren die we kennen.”

Het Filmfestival Berlijn liep alvast voor de troepen uit door eind augustus aan te kondigen z’n acteerprijzen voor beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol te vervangen door twee nieuw acteerprijzen, de Zilveren Beer voor Best Leading Performance en eentje voor Best Supporting Performance. Opmerkelijk daarbij is ook dat het woord ‘acteur’ uit de naam is verdwenen, waardoor in theorie de prijs ook naar ongeschoolde hoofdfiguren kan gaan, of mensen die een rol hebben in een hybride film of documentaire.