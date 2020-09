De Tour eert oud-renner Raymond Poulidor, de onverzettelijke verliezer, geliefd bij iedereen

Tot vlak voor zijn dood, vorig jaar november, maakte Raymond Poulidor elke ochtend een ronde door zijn woonplaats Saint-Léonard-de-Noblat, een stadje van vijfduizend in het groene hart van Frankrijk, naast Limoges.

Om zeven uur pakte hij zijn mountainbike, weer of geen weer, en dan fietste hij naar het Maison de la Presse, waar hij een L’Équipe kocht, de Franse sportkrant, om ter plekke de uitslagen met een vriend door te nemen, en er hardop over te discussiëren, tot genoegen van uitbater Alain Gabeau, die de krant twintig jaar aan hem verkocht. „Vooral op maandagen glommen zijn ogen”, zegt hij. „Dan had zijn kleinzoon [Mathieu van der Poel, red.] weer een wedstrijd gewonnen. En dan vertelde hij honderduit.”

Poulidor dronk dan koffie aan het Place du Champ de Mars, en drie keer per week stopte hij rond lunchtijd aan de overkant, bij Le Restaureau. Daar zat hij altijd aan hetzelfde tafeltje, achterin de zaak, bij het raam en naast de verwarming, aan een Fraise de Veau, of een stuk Andouillette, dat hij wegspoelde met twee glazen bier. De chefkok wijst meewarig naar de plek onder de trap, die veelal leeg blijft.

Een Tour zonder Poupou

Het is voor het eerst in 57 jaar dat de Tour door Frankrijk trekt zonder Raymond Poulidor, de man die drie keer tweede werd, vijf keer derde, maar nimmer wist te winnen, geen dag de gele trui droeg zelfs, en mede daardoor uitgroeide tot meest geliefde renner van zijn generatie.

Nadat hij in 1976 zijn carrière had beëindigd, bleef Poulidor tot zijn dood deel uitmaken van de karavaan, in dienst van banken meestal, maar vooral als een mascotte van de Tour, benaderbaar voor iedereen. En dus is het slikken deze woensdag, tijdens de twaalfde etappe van de Tour, die halverwege Saint-Léonard als eerbetoon doorklieft. „Het is een emotionele dag voor iedereen”, zegt burgemeester Alain Darbon op het terras van Bar-Tabac Le Miaulétou.

„Poupou was een ambassadeur van onze stad, van deze streek. Nederig, simpel, loyaal, moedig. Die waarden zijn belangrijk in dit deel van Frankrijk. Eenvoudige boeren houden van onverzettelijke verliezers, omdat we ons met hen kunnen identificeren. De man is al meer dan vijftig jaar een mythe. Dankzij hem kent iedereen onze stad.”

Saint-Léonard hangt vol met foto’s van Poupou. De bloemenzaak is ermee behangen, de bakker, cafés, restaurants. In 2004, toen de Tour hier startte, werd er een straat naar hem vernoemd, de Avenue Raymond Poulidor. Zeven jaar later kreeg hij een houten standbeeld, ter ere van zijn 75ste verjaardag, naast het postkantoor. Burgemeester Darbon wil ook de gedenksteen laten zien, op de begraafplaats net buiten het dorp, in de Jardin du Souvenir. Hij stapt in een Mercedesbusje en rijdt er haastig naartoe. Over een uur komen de renners al door zijn stadje.

Bij de ingang van het kerkhof hebben vrienden van Poulidor in een kraampje een expositie uitgestald. Er hangen foto’s van die keer in 2006 dat Eddy Merckx in was gevlogen, en Poulidor verraste met zijn komst. De tranen stonden hem in de ogen. „Het is alsof er een stukje van mij is doodgegaan”, zegt de 79-jarige Pierre Barget, een van zijn kameraden.

Een Skoda van de Tourorganisatie parkeert bij de begraafplaats. Agnes Gougeat, baas over de logistiek bij Tourorganisator ASO, heeft een boeket met zonnebloemen in haar hand, die ze neerlegt bij het graf.

Dan volgt een colonne gele wagens van de Franse bank LCL, de laatste werkgever van Poulidor. Over de kentekens is een bordje met ‘Merci Poupou’ geplakt. De oud-collega’s van Poulidor zijn bij hoge uitzondering uit de reclamekaravaan gestuurd en lopen met dertig man naar de gedenksteen. Daar gaan ze in een halve maan staan, en beginnen dan te klappen, een halve minuut lang, onhoorbaar voor twee vrouwen die bij de expositie zijn gaan kijken.

Weduwe Gisèle Bardet en dochter Corinne Poulidor halen herinneringen op aan die keer dat Poupou op de foto ging met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk, die wortels heeft in de Corrèze, niet ver van Saint-Léonard. „Zo was mijn vader”, zegt Corinne Poulidor. „Hij hield van mensen, sprak net zo makkelijk met een boer als met een president.”

Ze heeft het moeilijk deze donderdag, vindt het raar dat haar vader er niet bij is. Terug op de plek waar ze opgroeide, merkt ze hoeveel haar vader voor mensen betekend heeft. Ze laat haar handen zien. Daar staat het zweet in. „Gisteren zag ik in de krant een oude foto van hem. Hij stond in een zee van mensen. Volgens mij was ik een jaar of zeven. Ik was helemaal vergeten hoe groot hij toen al was.”

Ze voelt zich leeg, zegt ze, vlak voor ze met haar moeder huiswaarts keert. Leeg als de straten van Saint-Léonard-de-Noblat, een kwartier nadat de Tour er is gepasseerd.

