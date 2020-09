De series van week 37: Upright, Godfather of Harlem, Dave en Close Enough

Upright

Midden in de Australische woestijn ontmoet de brutale, van haar ouders weggelopen Meg de excentrieke Lucky, die met zijn auto en familiepiano van West- naar Oost-Australië reist. Onderweg naar Lucky’s moeder, die op sterven ligt, moeten ze allerlei beproevingen doorstaan. Een melancholische komedie over twee buitenbeentjes die een bijzondere band krijgen. Ziggo, acht afleveringen.

Gangster Bumpy Johnson (Forest Whitaker uit The Last King of Scotland) keert na tien jaar gevangenschap op Alcatraz terug naar het Harlem van de jaren zestig. Daar was hij ooit de baas, maar nu zijn de straten overgenomen door de Italiaanse maffia. Johnson komt orde op zaken stellen. De dramaserie is een prequel van de film American Gangster uit 2007. Ziggo, 10 afleveringen.

De Amerikaanse comedian Dave Burd (ook bekend als rapper Lil Dicky, Youtube-sensatie en bekend van hits als ‘Earth’ en ‘Freaky Friday’), speelt in deze komedieserie een fictieve versie van zichzelf. Hij is een neurotische, bevoorrechte bijna-dertiger en overtuigd dat hij een van de beste rappers aller tijden gaat worden. Ziggo, 10 afleveringen.

Een animatieserie over volwassen worden. Het leven van Josh en Emily verandert: niet langer zijn zij de feestende twintigers, maar dertigers die voor hun dochter moeten zorgen. Ondertussen doen ze er alles aan om ‘cool’ te blijven. Netflix, 8 afleveringen.

De boodschap van deze Netflix-documentaire: we zijn allemaal verslaafd aan sociale media en zouden onze Facebook, Instagram en Twitter moeten verwijderen. Dat is ons al vaker verteld, maar nu door experts die ons verslaafd hebben gemaakt. Bovendien komt de documentaire met ogenschijnlijk realistische oplossingen. Nu op Netflix.