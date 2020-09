Beroepsvereniging IC-verpleegkundigen: vergroten capaciteit in gevaar

Ruim een vijfde minder CO₂-uitstoot in het afgelopen kwartaal

De CO₂-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal van dit jaar 21,1 procent lager dan een jaar eerder. De afname is voor een groot deel toe te schrijven aan de coronacrisis, aldus het CBS donderdag. Daarnaast speelt mee dat energiebedrijven steeds minder steenkool en meer aardgas inzetten, met een lagere CO₂-uitstoot tot gevolg.

De CO₂-uitstoot van de transportsector is bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen maanden zijn veel vluchten geschrapt en stond een groot deel van de vloot aan de grond. Ook het wegvervoer nam af, aldus het CBS. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.

Huishoudens, goed voor ruim 17 procent van de totale uitstoot, brachten de afgelopen maanden een stuk minder CO₂-uitstoot teweeg. De afname bedraagt ruim 17 procent. Door het vele thuiswerken maakten mensen minder gebruik van hun auto. Daarnaast verstookten huishoudens minder aardgas om hun huis te verwarmen, vanwege het relatief warme lenteweer.