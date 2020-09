‘Conditie Navalny verbetert, hij kan weer praten’

De conditie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny gaat verder vooruit, hij zou weer kunnen praten. Dat melden weekblad Der Spiegel en onderzoeksplatform Bellingcat donderdag. De beveiliging rondom Navalny (44) is verder aangescherpt omdat hij, nu het beter gaat, ook meer bezoekers zal ontvangen.

Navanly kan zich volgens Der Spiegel en Bellingcat details herinneren van voordat hij onwel werd aan boord van een vlucht boven Siberië drie weken geleden. Sinds Navalny uit een kunstmatige coma ontwaakte maandag is zijn situatie stabiel gebleven volgens zijn woordvoerder.

Volgens de Duitse regering staat „ondubbelzinnig” vast dat Navalny vergiftigd is met novitsjok, een middel dat vaker is ingezet tegen tegenstanders van het Russische Kremlin. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei woensdag dat er een „aanzienlijke kans” was dat Navalny vergiftigd was op bevel van hoge Russische functionarissen. Het Kremlin noemde die beschuldiging „onacceptabel”.