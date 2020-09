Blaast LVMH overname Tiffany af vanwege handelspolitiek?

Het Franse luxeconcern LVMH ziet af van de overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co. LVMH heeft dat woensdag meegedeeld nadat Tiffany diezelfde dag een gerechtelijke procedure was begonnen om LVMH te dwingen om de overname af te ronden. Over de overname werd al sinds eind 2019 onderhandeld, maar de coronacrisis en de handelsoorlog met de Verenigde Staten hebben roet in het eten gegooid.

De overname had een grote symboolwaarde. „Tiffany, dat is een Amerikaans icoon dat vandaag een beetje Frans wordt”, zei de topman van LVMH, Bernard Arnault, ten tijde van de aankondiging vorig jaar.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy) is het grootste luxeconcern ter wereld met 75 merken in zijn portefeuille. Het verkoopt de befaamde Louis Vuitton-tassen en flessen Moët & Chandon.

Tiffany is opgericht in 1837 en is wereldberoemd omwille van het boek en de speelfilm Breakfast at Tiffany’s uit 1961, met Audrey Hepburn.

135 dollar per aandeel

Met de overname was een bedrag van 16,2 miljard dollar (13,7 miljard euro) gemoeid, 135 dollar per aandeel. Maar dat was voordat de coronacrisis zware klappen toebracht aan het luxesegment, inclusief Tiffany’s, dat zijn verkoopcijfers in de eerste helft van 2020 met 36 procent zag dalen.

Ook LVMH zag zijn verkopen drastisch dalen, maar dat bedrijf lijkt de storm toch beter te overleven dan anderen. De strategie bestaat onder meer uit het verhogen van de prijzen van topmerken als Dior en Louis Vuitton.

In een mededeling zei LVMH woensdag dat „een opeenvolging van gebeurtenissen de overname van Tiffany & Co hebben ondermijnd”. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de coronacrisis, maar ook op de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Frankrijk.

Hogere importtarieven

LMVH zegt dat door de Franse regering is gevraagd om de overname uit te stellen tot volgend jaar „omwille van de Amerikaanse dreiging om Franse producten te onderwerpen aan hogere importtarieven”.

Die dreiging was een reactie op de Franse beslissing om een digitale taks in te voeren — de zogeheten GAFA-taks uit 2019 — die vooral Amerikaanse techbedrijven raakt. Een vertaling van een brief van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken hierover is openbaar gemaakt: „Zoals u weet heeft de Amerikaanse regering beslist om bijkomende taksen te heffen op de import van bepaalde Franse producten, in het bijzonder in het luxesegment, in reactie op de invoering van een Franse taks op digitale diensten”, aldus de brief. „Om onze stappen te ondersteunen ten aanzien van de Amerikaanse regering vraag ik u om de (overname) van Tiffany uit te stellen tot 6 januari 2021. Ik ben er zeker van dat u de noodzaak begrijpt om de inspanningen te steunen die ons land doet om zijn nationale belangen veilig te stellen.”

Die brief wordt nu wellicht een speelbal in de rechtszaken van Tiffany’s tegen LVMH en omgekeerd. Volgens de overeenkomst kan LVMH inderdaad afzien van de overname als het daartoe een bevel krijgt van de Franse regering. Maar het persagentschap Reuters citeert een Franse regeringsbron die zegt dat het niet om een bevel ging maar louter om een aanbeveling. Tiffany kan ook beargumenteren dat LVMH zelf om de brief heeft gevraagd om onder de overeenkomst uit te komen.

„Dit is slechts de nieuwste poging van LVMH om zijn verplichtingen uit de weg te gaan”, zegt Tiffany in een mededeling. „Het is vergelijkbaar met eerdere ongegronde en opportunistische pogingen om het Amerikaanse protest voor sociale rechtvaardigheid en de Covid-19-pandemie te gebruiken om de afgesproken prijs voor de aandelen van Tiffany niet te moeten betalen.”