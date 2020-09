Beschuldigingen van seksueel misbruik tegen 21 coaches Frans kunstschaatsen

De Franse justitie doet onderzoek naar 21 coaches in het kunstschaatsen, wegens gevallen van machts- en seksueel misbruik. Dat meldt persbureau AFP donderdag op basis van een verklaring van het parket in Parijs.

Dat is de uitkomst van een strafrechtelijk vooronderzoek door het Parijse openbaar ministerie, na de getuigenissen van de voormalige kampioene Sarah Abitbol. De beroemde paarrijdster, tienvoudig Frans kampioen en deelnemer aan de Olympische Winterspelen 1998, stelt dat zij tussen 1990 en 1992 meerdere keren werd verkracht door haar toenmalige trainer, Gilles Beyer.

Die onthullingen leidden tot een onderzoek dat werd uitgevoerd door het ministerie van Sport, waarbij uit tientallen interviews bewijs werd vergaard tegen 21 coaches. Het gaat om onder meer aanranding, maar ook ander intimiderend gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld. De uitkomsten zijn naar justitie gestuurd.

Volgens het parket is het onderzoek ook bedoeld om nog meer slachtoffers van vermeende daders te bereiken. Toen schaatster Abitbol in januari met haar beschuldigingen naar buiten kwam, gaf ze aan dat wat haar betreft de hele Franse sporttak tegen het licht gehouden moest worden. Zij was vijftien jaar oud toen het misbruik door trainer Beyer begon. Beyer, die in 2000 onderwerp was van een onderzoek en toen zijn functie als bondscoach moest neerleggen, erkent dat hij een „intieme” relatie had met de atlete, en dat dat „ongepast” was. Tegen L’Obs, het tijdschrift waarin zij in januari voor het eerst uitgebreid vertelde over het misbruik, vertelde Abitbol donderdagavond het nieuws over het onderzoek „een geweldige overwinning” te vinden.