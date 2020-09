Aung San Suu Kyi uit Sacharovgemeenschap gezet

Aung San Suu Kyi, de voormalig leider van Myanmar, is uit de Sacharovgemeenschap gezet. Dat heeft de Conferentie van parlementsvoorzitters, bestaande uit de voorzitter en de fractieleiders van het Europees Parlement, donderdag bekendgemaakt. Aung San Suu Kyi was in 1990 toegetreden tot het gezelschap nadat ze de Sacharovprijs had gewonnen.

Het zou niet mogelijk zijn haar die prijs te ontnemen. Uitsluiting van de Sacharovgemeenschap, die Europarlementariërs, prijswinnaars en maatschappelijke organisaties samenbrengt om de samenwerking op het gebied van mensenrechten te versterken, zou de hoogst mogelijke sanctie zijn.

De Sacharovprijs geldt als de belangrijkste mensenrechtenonderscheiding van het Europees Parlement. Suu Kyi had de prijs gekregen vanwege haar strijd voor democratie en mensenrechten in Myanmar. Nu wordt ze geschorst vanwege haar rol in de grove mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-gemeenschap in haar land. Suu Kyi gold lang als een icoon op het gebied van mensenrechten en democratie, en ze kreeg een jaar na de Sacharovprijs ook de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt.

Onderzoek naar genocide

In 2017 barstte in Myanmar een golf van geweld uit tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Dorpen werden platgebrand, vrouwen werden verkracht en er vonden massale executies plaats. Aung San Suu Kyi was destijds politiek leider en zou te weinig hebben gedaan om de misdaden te stoppen. Zeker 700.000 Rohingya sloegen op de vlucht en de VN noemde het later „een schoolvoorbeeld van etnische zuivering”.

Momenteel onderzoekt het Internationaal Strafhof of de misdaden van het leger als genocide kunnen worden bestempeld. In december 2019 kwam Suu Kyi naar Den Haag om de acties van het leger van Myanmar te verdedigen. In haar betoog zei ze dat het leger slechts had opgetreden tegen terreuracties van Rohingya-militanten.