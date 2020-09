Vluchtelingen kunnen nergens heen na brand

Zamar Faqirzay (22) heeft geen oog dichtgedaan sinds het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vannacht grotendeels in vlammen op ging. Zijn containerwoning is volledig in de as gelegd. „Ik had niet verwacht dat het vuur zo snel om zich heen zou grijpen”, zegt de Afghaan aan de telefoon vanaf Lesbos. „Want het was niet de eerste keer dat er brand uitbrak in het kamp. Gelukkig heb ik nog net mijn belangrijke documenten mee kunnen nemen.”

Het mag een wonder heten dat er geen doden of gewonden zijn gevallen in het overbevolkte kamp, waar zo’n 13.000 mensen leefden in provisorische onderkomens van pallets en bouwzijl. De meesten konden op tijd vluchten voor de vlammen en bivakkeren nu in de velden langs de kustweg richting Mitilini, de hoofdstad van Lesbos. Ze hebben de nacht in de buitenlucht doorgebracht. De meesten zijn alles kwijt. „Ik heb niet eens schone kleding meer”, zegt Faqirzay.

De vluchtelingen kunnen nergens heen. Er zijn geen andere kampen op Lesbos met plek voor zo veel mensen. De weg naar Mitilini is geblokkeerd door een controlepost van het leger om een massale trek naar de stad te voorkomen. Het grootste probleem is het gebrek aan water en voedsel. „Ik heb gelukkig nog wat eten kunnen kopen bij de Lidl aan de overkant van de weg”, zegt Faqirzay. „Maar veel mensen zijn blut. En er zijn hier moeders met pasgeboren baby’s.”

‘De bom moest een keer barsten’

Onder hulpverleners overheerst verslagenheid. Ze waarschuwen al jaren dat de erbarmelijke omstandigheden in Moria zouden leiden tot een ramp. „Iedereen wist: dit kan niet zo doorgaan”, zegt Nicolien Kegels van Artsen Zonder Grenzen aan de telefoon. „Eerst gold er zes maanden een lockdown in Moria vanwege de pandemie. Toen werd het kamp vorige week onder quarantaine geplaatst. De bom moest een keer barsten. Maar niemand had dit verwacht.”

Het officiële deel van Moria, dat berekend was op 3.000 mensen, is volledig afgebrand. Ook het nieuwe noodhospitaal dat met Nederlands geld was betaald. Het kamp is veranderd in hopen verwrongen metaal, smeulende koepeltentjes, en gesmolten plastic. Maar van het ‘wilde kamp’ in de olijfboomgaarden rond Moria staat volgens hulpverleners nog zo’n twee derde overeind. Bewoners zochten woensdag tussen de puinhopen nog naar hun bezittingen.

Dat er vorige week corona is ontdekt in Moria compliceert de situatie. Het virus lijkt te zijn meegenomen door vluchtelingen die onlangs terugkeerden naar Lesbos. „Toen hun asielaanvraag was goedgekeurd, zijn ze naar Athene vertrokken”, zegt Kegels. „Maar vanwege corona waren veel overheidsinstellingen dicht en konden ze geen sociaal verzekeringsnummer of belastingnummer aanvragen. Met als gevolg dat ze geen huis konden huren of baan konden vinden.”

Foto Elias Marcou/Reuters

Sommigen besloten terug te keren naar Moria in plaats van op straat te leven in Athene. Een Somalische man testte vorige week als eerste positief. Daarna werd bij 35 anderen ook corona geconstateerd. De Griekse autoriteiten namen geen enkel risico en plaatsen heel Moria onder quarantaine. Dit viel bij veel bewoners in slechte aarde. Want er was al maanden sprake van een lockdown, wat inhield dat er slechts honderd mensen per dag het kamp uit mochten.

Scepsis over lockdown corona

De maatregelen leidden tot scepsis bij de bewoners van Moria. Hoe langer de lockdown duurde, hoe meer mensen de motieven van de autoriteiten in twijfel trokken. „Corona bestaat helemaal niet”, zegt Faqirzay. „Het is verzonnen door de Griekse regering om ons in het kamp te houden.” Dit gevoel wordt volgens hulpverleners breed gedeeld. Vermoed wordt dat de branden zijn aangestoken door vluchtelingen uit protest tegen de lockdown.

De Griekse autoriteiten zijn daar stellig van overtuigd, ook al wordt de precieze oorzaak van de branden nog onderzocht. „Het is zeker dat het vuur is aangestoken door asielzoekers in het kamp vanwege de quarantaine”, verklaarde minister van Migratie Notis Mitarachi, die woensdag naar Lesbos vloog. „Dit soort onwettig gedrag zal niet onbestraft blijven.” De autoriteiten hebben voor de komende vier maanden de noodtoestand afgekondigd op Lesbos.

Naar schatting de helft van de vluchtelingen op Lesbos is dakloos geworden. De vraag is waar ze heen moeten. Woensdag brak aan het begin van de avond opnieuw brand uit. Daardoor verlieten nog niet vertrokken bewoners alsnog het kamp. De Griekse regering is hard op zoek naar vervangende huisvesting voor de bewoners.

Ongeveer 3.000 mensen zijn volgens de lokale autoriteiten tijdelijk ondergebracht in tenten elders op Lesbos. Er gaan geruchten dat een deel van de vluchtelingen zal worden ondergebracht op andere eilanden of op het vasteland. Maar ook daar zijn de opvangkampen overvol.