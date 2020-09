Vivat schrapt zeker vierhonderd banen om kosten te besparen

Bij verzekeraar Vivat verdwijnen de komende drie jaar vier- à vijfhonderd banen. Het bedrijf, dat nu 2.200 arbeidsplaatsen telt, wil op de kosten besparen en was al enige tijd van plan om banen te schrappen. Waar die precies geschrapt worden en hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen, is volgens het bedrijf nog onzeker. „Onze focus op pensioenen betekent dat we een veel simpelere organisatie zullen opzetten”, zegt bestuursvoorzitter Tom Kliphuis in een verklaring.

Vivat werd in april overgenomen door Athora, dat de verzekeraar verder wil specialiseren. De schadetak werd verkocht aan NN, en Vivat richt zich verder op levensverzekeringen. Nu het bedrijf kleiner wordt, is een aantal schaalvoordelen weggevallen, zegt een woordvoerder. Het bedrijfsmodel is te „complex en inefficiënt” worden, aldus het bedrijf. Dat is de reden dat het de komende jaren 30 procent op de kosten wil besparen.

Een deel van de banen zal verdwijnen via natuurlijk verloop, bijvoorbeeld doordat medewerkers met pensioen gaan of elders werk vinden. Ook heeft het bedrijf al een tijdje vacatures ingevuld met tijdelijke krachten en worden samenwerkingen met externen opgezegd. Gedwongen ontslagen sluit Vivat niet uit, maar hoeveel en bij welke afdelingen wordt nog bekeken.

De financiële prestaties over het eerste halfjaar van 2020 noemt Vivat „stabiel”. Het onderliggend bedrijfsresultaat bleef op peil, de solvabiliteit ligt op 160 procent en Athora leverde een kapitaalinjectie van 400 miljoen euro. De markt voor individuele levensverzekeringen slonk, maar werd goeddeels gecompenseerd door een stijging van de premie-inkomsten van collectieve pensioenregelingen via bedrijven. Het coronavirus is op de financiële prestaties van „beperkte invloed” geweest.