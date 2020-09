Vicepresident Afghanistan overleeft bomaanslag

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdagochtend zeker tien mensen om het leven gekomen bij een aanslag op het konvooi van vicepresident Amrullah Saleh, die onderweg was naar zijn kantoor. Bij de explosie van een bernbom zijn bovendien zeker vijftien mensen gewond geraakt. Saleh kon na de explosie in veiligheid worden gebracht, zegt hij in een video op Facebook.

De vicepresident heeft een lichte brandwond opgelopen. Saleh is een bekend gezicht in de Afghaanse politiek en was eerder het hoofd van de nationale inlichtingendienst. Hij staat bekend als fel criticus van de Taliban en overleefde vorig jaar ook al een aanslag op zijn leven, toen kwamen twintig mensen om. Zijn woordvoerder heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat enkele van Saleh’s bodyguards woensdag zwaargewond zijn geraakt.

De Taliban hebben betrokkenheid bij de aanval ontkent. Nadat de Afghaanse president Ashraf Ghani vorige maand akkoord ging met de vrijlating van vierhonderd geharde strijders, beloofden de Taliban in elk geval in stedelijke gebieden geen aanslagen meer te zullen plegen. De terreurbeweging en de Afghaanse regering staan aan de vooravond van vredesbesprekingen in Qatar. Daar sloten de Taliban en de Verenigde Staten eerder dit jaar al een bestand.