Twee bemanningsleden van koelschip Groningse rederij Seatrade ontvoerd

Twee opvarenden van een koelschip van de Nederlandse rederij Seatrade zijn voor de kust van Nigeria ontvoerd door piraten. Dat heeft het bedrijf dinsdagavond laat gezegd op NPO Radio 1. Het gaat om een Rus en een Filippijn die op het schip Water Phoenix werkten. De zestien andere opvarenden zijn volgens Seatrade ongedeerd. De Groningse reder doet pogingen om met de ontvoerders in contact te komen.

Het schip werd dinsdagochtend al aangevallen, maar het lukte door verbindingsproblemen urenlang niet om contact te krijgen met de bemanning, aldus woordvoerder Cor Radings op de radio. De 134 meter lange reefer bevond zich in een gebied waar piraterij vaker voorkomt. Volgens Seatrade komt het zowel voor dat criminelen het gemunt hebben op de lading van schepen (dan gaat het met name om olie) als op losgeld door ontvoeringen.

Een woordvoerder van Seatrade sprak op de radio van „een bijzonder zorgelijke situatie”. De reder heeft de Nigeriaanse autoriteiten om hulp gevraagd, maar die zijn er niet in geslaagd om de piraten te achterhalen. Wel werd het schip door de marine geëscorteerd naar de haven van Lagos. Of er losgeld geëist is voor de bemanningsleden en wat de reder doet om hen vrij te krijgen, heeft de woordvoerder niet gezegd.

Volgens het International Maritime Bureau (IMB) vindt 90 procent van alle gijzelingen wereldwijd plaats voor de West-Afrikaanse kust, in de Golf van Guinee waar ook dinsdag de zeelieden werden ontvoerd. In juni van dit jaar waren er al 49 ontvoeringen bekend. IMB-directeur Michael Howlett waarschuwde destijds dat het probleem van piraterij er groeit. „In de Golf van Guinee richten aanvallers met messen en vuurwapens zich nu op de bemanningen van ieder type schip. Iedereen is kwetsbaar.” Howlett bepleitte een hardere aanpak in de regio. Nigeria heeft al onder meer scherpere antipiraterijwetgeving ingesteld.