Terugkeer van het Franse ‘Plan’ raakt ook Nederland

Vorige week kondigde de Franse premier Jean Castex de heroprichting aan van een in het land legendarische instelling: het ‘Plancommissariaat’. Vanaf 1946 stippelde dit bureau de economische wederopbouw en modernisering uit. Een bondgenoot van president Emmanuel Macron, oud-minister François Bayrou, gaat het leiden.

Het is een betekenisvolle zet op het moment dat de Covid-pandemie en de Chinees-Amerikaanse rivaliteit de economische leerstukken van vrije markt en globalisering ter discussie stellen – in Parijs maar ook in Berlijn, Brussel en Washington. Frankrijk zegt: plannen mag weer. De publieke zaak vraagt een langetermijnperspectief dat het vrije spel van economische actoren niet biedt. De slinger tussen staat en markt beweegt weer richting staat.

Natuurlijk is het geen verrassing dat deze boodschap uit Parijs komt. Het past in een traditie van vervlechting van staat en markt die teruggaat tot Lodewijk XIV en zijn minister Jean-Baptiste Colbert. Ook recenter had Frankrijk moeite met de liberaliseringsgolven die de westerse wereld vanaf 1975/1980 overspoelden. Het bood weerstand, vertraagde, vroeg uitzonderingen op vrijhandel (bijvoorbeeld voor film en cultuur) – maar met de hoofdbeweging moest het mee. Het laatste Franse vijfjarenplan liep af in 1992. De Berlijnse Muur was gevallen, de Sovjet-planeconomie ingestort, de globalisering kwam eraan. Ook het Commissariat du Plan in Parijs kreeg in 2006 een nieuwe naam.

Nu keert de wind en wil ook Macron – in Franse context de meest liberale president ooit – aanhaken bij de dagen dat planning symbool stond voor elan en optimisme. De eerste plancommissaris (1946-1950) was Jean Monnet. „Kapotte steden en wegen moeten worden herbouwd, dat begrijpt iedereen”, zei hij in 1945 tegen generaal De Gaulle. „Maar het vraagt een enorme wilskracht om de mensen te doen inzien dat de kwaal zit in onze archaïsche machines en productiemethoden. Dat lukt alleen als we vakbonden, industrie, ambtenarij, wetenschappers erbij betrekken.” Waarop De Gaulle, leider van de voorlopige regering, zei: „Doe maar een voorstel.” Zo werd ‘modernisering’ het sleutelwoord van de enorme naoorlogse inspanning van de Franse staat. Het alternatief, begrepen beide mannen, was decadentie. Hier begonnen dertig jaren groei en werkgelegenheid, de Franse trente glorieuses (1945-1975), gelijk oplopend met het naoorlogse Wirtschaftswunder in West-Duitsland.

Toeristen die vooral denken aan Tour de France-landschappen met kaas en wijn op alweer een leuk dorpspleintje zien juist dit modern-industriële Frankrijk van na 1960 over het hoofd: het land van TGV en Concorde, van kerncentrales, auto-industrie en farmaceutica – in omvang nog steeds de zesde economie ter wereld.

Anno 2020, weet Macron, is opnieuw een moderniseringsslag nodig, ditmaal om de economie te vergroenen en te digitaliseren. Wie in zo’n goudglooiend Tour-landschap mobiel wil bellen, ervaart snel genoeg dat er inderdaad werk aan de winkel is.

Ook Nederland krijgt met deze koerswending te maken, om te beginnen via de Europese band. Dezelfde 3 september waarop het Plan werd heropgericht, maakte premier Castex een begrotingsimpuls van 100 miljard euro bekend (4 procent Frans bnp gedurende twee jaar), waarvan 40 miljard uit het deze zomer uitonderhandelde EU-coronaherstelfonds moet komen. Parijs staat niet alleen: in juni besloot Duitsland 130 miljard euro in de economie te pompen. Dit telt voor beide nog op bij de honderden miljarden aan acute Covid-maatregelen, zoals staatssteun voor bedrijven.

In de Brusselse beleidsmachinerie zit vanaf het begin Frans planningsdenken ingebakken. Dezelfde Monnet, de eerste plancommissaris in Parijs, bedacht in 1950 het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; hij ging in 1952 de voorloper van de Europese Commissie leiden.

Naderhand kreeg een andere economische doctrine in Brussel de overhand: het Duitse ordoliberalisme, dat marktregulering en strenge staatssteunregels voorstaat. Maar inmiddels beweegt het ook in Berlijn: economieminister Peter Altmaier bepleit voor Duitsland en Europa een strategische industriepolitiek, waarbij overheden in strategische sectoren investeren en ‘Europese kampioenen’ weer mogen.

Zowat een halve eeuw kon Den Haag Frankrijk als rare snuiter afdoen: ‘protectionisme’, ‘etatisme’ – say no more. In het Brussel van de markt zat het liberale Nederland in de beleidsvoorhoede, gesteund door Londen en, op de achtergrond, Washington. Maar nu keren de verhoudingen, kantelt het discours en moeten wij de Parijse vernieuwingsimpuls op waarde leren schatten. Met het ‘Wopke-Wiebes-fonds’ zet Den Haag alvast een pot geld klaar; nu nog een publieke missie.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof, historicus en hoogleraar Europees recht (Leiden). Hij schrijft iedere woensdag op deze plek.

