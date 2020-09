Ruben Nicolai speurt naar erfgenamen

Winnen van een loterij waar je niet eens een lot voor hebt gekocht: de mededeling dat een onbekende je een kapitaal heeft nagelaten. Voeg daarbij de populariteit van speurtelevisie (Verborgen verleden, De kunstdetective) en een handzaam RTL-format was geboren: De erfgenaam. De immer onderhoudende Ruben Nicolai zoekt mensen bij nooit opgeëiste erfenissen, zoals dinsdag de 104.000 euro die de in Moravië geboren Hanna Mathilde Cenciala-Dahl in 1999 naliet.

Om het fortuin van de oude mevrouw Dahl op de juiste plaats te laten landen, had Nicolai de hulp ingeroepen van een erfgenamenonderzoeker. Zijn taak was in eerste instantie het op gedragen toon voorlezen van de naam van de erflater, haar geboorte- en sterfdag. Precies de gegevens die al bekend waren, maar uit de naam van een deskundige klinkt ‘16 april 1907’ toch voornamer.

Om het graf te vinden, meldde Nicolai zich vergeefs bij de Oude Algemene Begraafplaats te Zeist, maar daar was al sinds 1915 niemand meer begraven. Ook op de Gemeentelijke Begraafplaats lag ze niet, hoorde hij in het stadhuis. Een goed moment voor de diepgravende onderzoeksvraag ‘Zijn er nog meer begraafplaatsen in Zeist’, maar Nicolai rende eerst met de handen in het haar het gemeentehuis uit. Later ging ‘heel toevallig’ zijn telefoon: probeer het bij de evangelische broedergemeente van de Hernhutters.

De erfgenaam zit vol met dat soort overgedramatiseerde kleine ontdekkingen; Nicolai doet zich duizend maal naïever voor dan hij is. Hij is als de vader die voorop loopt bij de speurtocht van het kinderfeestje, die opzichtig naast alle aanwijzingen kijkt en explodeert van enthousiasme als een van de kinderen eindelijk de kolossale roze ballon aan de heg heeft opgemerkt. Lief, maar het kost veel tijd.

Kostbare tijd, want bij de Hernhutters ontmoet hij een zuster die mevrouw Dahl goed heeft gekend. De contouren van een geweldig verhaal verschijnen: Hanna Dahl blijkt de dochter van Moravische avonturiers die in Afrika werkten en daar een kind verloren. Ze overleefde nipt de oorlog, maar verloor haar man in de bevrijdingsdagen, waarna ze zich met haar moeder bij de broederschap in Zeist meldde. Daar is een soort autobiografie van haar bewaard gebleven. Ze stond bekend als diep gelovig, maar ook als moeilijk benaderbaar. Bij Dahls dood werden verspreid door haar woning pakjes contant geld aangetroffen. „Ik heb dat braaf naar de rentmeester gebracht en die heeft alles afgehandeld”, zegt de zuster.

De kouwe kant

Tegen die tijd verlang je naar een anderhalf uur durend portret van Hanna Mathilde Dahl, maar in de 37 minuten De erfgenaam is daar geen tijd voor. Van een verre neef (kouwe kant, dus geen geld voor hem) blijkt er een tragische zijde aan de erfkwestie te zitten. Er was namelijk wel degelijk een testament, waarin het fortuin aan de Hernhutters werd nagelaten. Helaas was dat testament nooit notarieel bekrachtigd, dus de broedergemeenschap kreeg geen cent. Zou de behulpzame zuster in Zeist dat werkelijk niet hebben geweten?

Aan het eind van de uitzending is Nicolai via een leger aan ooms en halfooms bij een achterneef in Kassel beland. Daar is vooral de ontvangst van de vrouw des huizes de moeite waard. Die vindt het onverwachte bezoek „irritant”. Ze bekijkt de ex-Lama of zij hem het liefst bij kop en kont wil pakken om hem terug over de Nederlandse grens te zetten.

Haar man blijkt toeschietelijker. Het erfdeel zelf is na alle tussenstappen drastisch gekrompen: hij heeft recht op 1627 van de 104000 euro. Je mag hopen dat de Hernhutters een hoger bedrag achterover hebben gedrukt toen ze de woning van de weduwe Dahl opruimden.