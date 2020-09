Rondemister bij de prijsuitreiking in de Tour als ‘boodschap van gelijkheid’

Daags voor de Tourstart in Nice maakt koersdirecteur Christian Prudhomme een beslissing bekend waar al jaren naar werd uitgekeken, maar waar het steeds niet van kwam, omdat verandering niet eerder zo urgent was als in het jaar waarin ook logge sportbedrijven niet meer weg kunnen lopen voor grote thema’s als seksegelijkheid en inclusiviteit. Winnaars in de Tour zullen niet langer gefêteerd worden door enkel vrouwen in nauwsluitende jurken en op hoge hakken, de welbekende hostesses, maar ook door jongemannen in kostuums; de hosts. Daarmee wordt een einde gemaakt aan een traditie waarop steeds meer kritiek klonk.

Tijdens de vorige Tour ondertekenden bijna 38.000 mensen een petitie voor de afschaffing van alleen hostesses, die volgens hen als objecten worden gezien. De Vuelta besloot twee jaar geleden al om zowel mannen als vrouwen de prijzen te laten uitreiken. De Tourdirectie kondigde dat jaar ook een verandering aan, onder druk van burgemeester van Parijs Anne Hidalgo, maar die bleef uit.

Gelijke rechten

„De Tour gaat eindelijk mee met de tijd”, zegt Aurelie Bresson, van 2009 tot 2012 hostess in de Tour. Ze reikte vaak de bolletjestrui uit, namens supermarktketen Carrefour. „Ze moeten wel. Anders gaan er sponsoren afhaken. Vrouwen krijgen steeds meer gelijke rechten in de samenleving, dus ook in de sport. Het begon met het IOC, dat landen verplicht stelt op de Spelen in Tokio een mannelijke én vrouwelijke vlaggendrager aan te wijzen. Zoiets straalt af op andere evenementen. Dat de Tour nu ook zover is, is een mooie boodschap van gelijkheid.”

Ze zegt dat ze in de Tour nooit te maken heeft gehad met seksisme. Ze kreeg de zomerbaan onder meer omdat ze er representatief uitziet, maar volgens haar kan iedereen met communicatieve vaardigheden solliciteren. De Tour heeft haar enorme kansen opgeleverd, omdat ze mensen uit allerlei branches tegen het lijf liep. Ze is oprichter van Les Sportives, een magazine dat in het teken staat van vrouwensport.

Het probleem met hostesses is volgens haar de wijze waarop mensen van buiten de Tour kijken. „Ze hebben het beeld van een vrouw die op het podium vijf minuten per dag alleen maar mooi staat te zijn. Maar mensen moesten eens weten hoe hun dagen eruitzien.”

Jessica Molle uit Amiens heeft maar heel even de tijd om over haar werk te vertellen. Sinds acht uur is ze in het Village Départ in Châtelaillon-Plage om de kraam gereed te maken waar ze later die ochtend genodigden zal ontvangen.

Tegen elven rent ze heen en weer met bekertjes koffie en versnaperingen. Als het peloton een paar uur later op gang is geschoten moet ze de boel als de wiedeweerga weer inpakken. Daarna laat ze zich naar finishplaats Poitiers rijden, waar tegen zessen de huldiging begint. Na de ceremonie haast ze zich naar haar hotel. Daar maakt ze relatiegeschenken voor de volgende dag in orde. Als het meezit is ze voor het donker klaar. Zo gaat het drie weken. „We maken dagen van veertien uur”, zegt Molle, in 2015 uitgeroepen tot Miss van de streek Lorraine. „De prijsuitreiking is maar een fragment uit onze dag.”

Mannelijke modellen

Het is voor het eerst in vier jaar dat ze het podium deelt met twee mannen, Jean en Louis, modellen. Molle vindt dat een duidelijk signaal naar feministen, van wie ze veel kritiek kreeg. „Ik denk dat de Tourdirectie dat soort mensen tevreden wil stellen. Bovendien is gelijkheid in de mode.”

Aan de andere kant van het Village Départ werkt Julien Leroy zich in het zweet. Hij reikt de prijs voor de strijdlust uit, hoogtepunt van zijn dag, en is trots deel uit te maken van een verandering in de Tour. „Dat is moeilijk voor mensen”, zegt Leroy. „Maar volgend jaar is het normaal.” Een petitie vóór het behoud van hostesses werd slechts door 1.200 mensen ondertekend.

„Het beeld dat mensen van vrouwen hebben zal verbeteren nu ze zien dat mannen dit werk ook doen. We zijn geen standbeelden, geen stukken vlees”, zegt Tourhost Leroy. „De maatschappij is veranderd. De positie van mannen en vrouwen is gelijk.”

Na de etappe die door Caleb Ewan wordt gewonnen staan ze op het podium, Jessica Molle, en Julien Leroy. Op afstand klappen ze. Geen zoenen, geen hand. Hun rol is door de coronaregels beperkt. Het gezicht van verandering zit verstopt achter een mondkapje.