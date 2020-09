Rechtse Noorse parlementariër nomineert Trump voor Nobelprijs voor de Vrede

Het Noorse parlementslid Christian Tybring-Gjedde heeft de Amerikaanse president Donald Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede van volgend jaar. Trump heeft een belangrijke rol gespeeld onder meer in het Midden-Oosten, stelt de politicus van de rechts-populistische Vooruitgangspartij woensdag tegenover Fox News. Ook zou hij doorbraken geforceerd hebben in het conflict tussen India en Pakistan en tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is meer dan Barack Obama had gedaan toen die in 2009 won, aldus de politicus.

„Het moet hem nagegeven worden dat hij meer gedaan heeft om vrede tussen landen te bewerkstelligen dan veel andere genomineerden voor de Vredesprijs”, zegt Tybring-Gjedde bij Fox. Zo schreef hij volgens de nieuwssite in zijn nominatiebrief dat het akkoord dat vorige maand de banden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten normaliseerde waarschijnlijk een doorbraak zal betekenen „aangezien verwacht wordt dat andere landen in het Midden-Oosten zullen volgen”. In het conflict over Kasjmir heeft Trump contact tussen India en Pakistan gefaciliteerd, stelde de politicus verder, en gezorgd dat er „nieuwe dynamieken” konden ontstaan. Hetzelfde geldt voor het Koreaanse schiereiland.

Christian Tybring-Gjedde verzette zich in 2012 in een interview met NRC tegen vergelijkingen met Anders Breivik: ‘Veel Noren delen zijn ideeën’

In al die conflicten wijzen critici erop dat er misschien wel akkoorden werden gesloten, maar nog geen structurele verbeteringen in de onderlinge verstandhoudingen zijn ontstaan. De banden tussen de VAE en Israël waren ook voor het akkoord al relatief goed, en hangen ook samen met de oplopende spanningen rond Iran. De (dubbelzinnig) toegezegde nucleaire ontwapening tussen Noord- en Zuid-Korea heeft nooit vorm gekregen. En de banden tussen India en Pakistan over Kasjmir zijn het voorbije jaar juist verslechterd.

Vele nominaties

Of Trump volgend jaar kans maakt op de Vredesprijs is maar de vraag. Voor dit jaar waren 318 personen en organisaties genomineerd, en de verwachting is niet dat het er in 2021 veel minder zullen zijn. Trump is bovendien al vaker genomineerd zonder te winnen. Tybring-Gjedde zegt tegenover Fox News op zich „geen groot aanhanger van Trump” te zijn, maar te vinden dat het comité de president zou moeten beoordelen „op de feiten”. „De mensen die de laatste jaren de Vredesprijs wonnen, hadden veel minder gedaan dan Donald Trump. Barack Obama had bijvoorbeeld niets gedaan.”

Politici, bewindslieden, internationale organisaties, wetenschappers, oud-winnaars en (voormalige) leden en adviseurs van het Nobelcomité mogen kandidaten nomineren. Begin volgend jaar wordt daaruit een shortlist opgesteld, waarna in oktober een winnaar wordt gekozen. Het duurt nog even voor we weten tegen wie Donald Trump het zoal moest opnemen. De volledige lijst van de genomineerden wordt pas na vijftig jaar gepubliceerd.