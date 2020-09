‘Prominente oppositieactivist Maria Kolesnikova vastgezet in Minsk’

De Wit-Russische oppositieactivist Maria Kolesnikova is vastgezet in Minsk. Dat melden internationale persbureaus woensdag op basis van een verklaring van Kolesnikova’s vader. Zij wordt verdacht van hoogverraad, heeft haar advocaat aan het Russische persbureau RIA Novosti laten weten.

Kolesnikova werd maandag in Minsk van straat geplukt door gemaskerde mannen en in een busje gezet, zo verklaarde een ooggetuige. Dinsdag kwam zij bij de grens met Oekraïne aan. Volgens de Oekraïense autoriteiten zou Kolesnikova met nog twee andere leden van de oppositie onvrijwillig naar de grens zijn gebracht, met de bedoeling hen te deporteren. Het ging om haar woordvoerder Anton Rodnenkov en oppositielid Ivan Kravtsov. Eenmaal aan de grens verscheurde Kolesnikova haar paspoort, waardoor de Wit-Russische autoriteiten haar niet uit konden zetten, aldus haar team. Daarop werd de activiste in de Wit-Russische hoofdstad vastgezet.

Lees ook: Waar zijn de Wit-Russen die op klaarlichte dag verdwijnen?



Volgens de lezing van president Alexander Loekasjenko wilde Kolesnikova naar haar zus in Oekraïne vluchten, schrijft de Wit-Russische nieuwssite Belsat. Kolesnikova’s vader heeft dit ontkend. Eerder op woensdag werd ook bekend dat de prominente Wit-Russische oppositiepoliticus en advocaat Maksim Znak door gemaskerde mannen uit zijn kantoor is weggehaald.

‘Niet opgeven’

Znak is een vooraanstaand lid van de Wit-Russische Coördinatieraad, die is ingesteld door de oppositie en moet helpen bij de overdracht van de macht. Volgens het onafhankelijke, Russischtalige nieuwsportaal Tut.by is schrijver Svetlana Aleksijevitsj als enige prominente lid van de raad nog op vrije voeten. Internationale persbureaus melden dat woensdag ook een poging werd gedaan om de woning van de Nobelprijswinnaar Aleksijevitsj binnen te dringen. „We moeten ons verenigen en niet opgeven, anders raken we het land kwijt”, zo zei Aleksijevitsj tegen sympathisanten. Verschillende Europese diplomaten zouden inmiddels bij Aleksijevitsj in haar woning zijn.

Tegen de raad loopt een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het regime van Loekasjenko ondermijnt zij de nationale veiligheid.