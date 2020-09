Politiek ongemak na brand op Lesbos

Nu een brand vrijwel het hele vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos heeft verwoest en duizenden migranten acuut zijn verstoken van onderdak en voedsel, ligt in politiek Den Haag een ongemakkelijke vraag opnieuw op tafel: welke verantwoordelijkheid draagt Nederland voor de migratiecrisis die zich afspeelt aan de randen van Europa? En wat kan Nederland nu doen?

De eerste reacties op het drama waren eensluidend. „Afschuwelijk” en „angstaanjagend”, twitterden Tweede Kamerleden. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) liet woensdag weten dat het kabinet „paraat staat” om Griekenland te ondersteunen. Een paar uur later zegde minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) een miljoen euro aan noodhulp toe.

Toch is het een ongemakkelijke vraag, omdat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie al maanden steggelen over hulp aan Griekenland. Ze bereikten weliswaar een compromis – minderjarigen op het Griekse vasteland opvangen – maar ontevreden achterbannen van CDA, ChristenUnie en D66 mengen zich steeds openlijker in de discussie. Zij vinden dat Nederland zelf iets moet doen.

Ruim vijftig prominente leden van de ChristenUnie stuurden partijleider Gert-Jan Segers woensdag een bezorgde brief. „Nederland moet zeggen ‘Wir schaffen das’ en de deuren openen.” Woensdagavond ontving ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten een oproep van prominenten om „het voortouw” te nemen „bij de opvang van de meest kwetsbare vluchtelingen in Nederland”. Binnen het CDA roerde zich al eerder een groep wethouders die het niet eens is met de Kamerfractie.

Tienerjongens met trauma’s

De discussie begon in maart dit jaar, nadat de Europese Commissie lidstaten opriep Griekenland te ontlasten en gezamenlijk 2.500 minderjarige migranten (onder wie vluchtelingen) te herverdelen. Die oproep werd gedaan toen Turkije de grenzen naar Griekenland opengooide en honderden rubberboten toestond de oversteek naar Lesbos te maken. Daar verergerde het de al slechte situatie in het overbevolkte kamp Moria, waar hongerige kinderen kampten met schurft en luizen.

Nederland zei nee. De VVD ziet geen heil in het opnemen van kinderen, het CDA ook niet. Ze vrezen dat de kinderen, veelal tienerjongens met grote trauma’s, om gezinshereniging zullen vragen. En dat ze uiteindelijk geen recht hebben op asiel in Nederland. D66 en ChristenUnie zijn wel voorstander van het opnemen van jonge migranten. Zij voelden zich genoodzaakt in te binden, omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor is.

Het compromis: Nederland financiert een Nederlandse ngo om op het Griekse vasteland kinderen op te vangen, die zullen doorstromen in een Grieks voogdijsysteem, dat ook mede door Nederland wordt opgezet en gefinancierd. Via die constructie zouden in drie jaar tijd vijfhonderd kinderen uit de vluchtelingenkampen worden weggehaald.

Optimistische inschatting

Er kwam veel kritiek op. Vijfhonderd kinderen zou een optimistische inschatting zijn en bovendien moeilijk haalbaar in een land dat al zwaar overbelast is door de vele migranten die het opvangt. Ook de ngo die het plan gaat uitvoeren, Movement on the Ground, werd bekritiseerd. Andere vluchtelingenorganisaties, die zich juist gezamenlijk inzetten voor opvang in Nederland, zien het als verraad dat Movement uitvoering gaat geven aan een plan van een VVD-bewindspersoon.

Met het compromis verdween het ongemak niet. In de tussentijd hielden maatschappelijk acties het debat over de inhumane situatie op Lesbos levend. Via een coalition of the willing lieten inmiddels 170 Nederlandse gemeenten weten bereid te zijn migranten op te vangen. Prominenten lieten van zich horen, zoals VVD’er Neelie Kroes en socioloog Abraham de Swaan.

De vraag is of de coalitiepartijen de toenemende druk kunnen weerstaan. De eerste kinderen zouden in september moeten worden opgevangen, in het Nederlandse plan. „We hebben altijd gezegd dat als dat niet lukt, alles weer open ligt”, zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie). „Dan voelen we ons niet meer gebonden aan de afspraak met de coalitie.” Dat moment verplaatste hij vandaag naar voren: „De oproep voor opvang nu is: nu.”

Woensdagavond kwam de situatie al veelvuldig aan bod in de Tweede Kamer tijdens een debat over het Europese herstelfonds, waar Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) een motie indiende met de oproep om kwetsbare mensen in Europa te herverdelen en ook in Nederland op te vangen. Donderdag is er tijd ingeruimd voor een debat met staatssecretaris Broekers-Knol. Tegen RTL Nieuws zei zij woensdag dat het kabinet altijd heeft gezegd „dat we geen mensen overnemen”.

