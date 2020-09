Opnieuw prominent Wit-Russisch oppositielid opgepakt

De prominente Wit-Russische oppositiepoliticus en advocaat Maksim Znak is woensdagochtend door gemaskerde mannen meegenomen uit zijn kantoor. Dat heeft de Wit-Russische Coördinatieraad, een oppositieorganisatie waar Znak deel van uitmaakt, woensdag laten weten aan het Russische persbureau Interfax.

Het is onduidelijk of het gaat om een ontvoering of een arrestatie. Ook is onbekend waar Znak naartoe is gebracht. De Wit-Russische politie ontkent iets van zijn aanhouding te weten. Lokale media schrijven dat Znaks woning doorzocht wordt door de Wit-Russische autoriteiten.

Znaks verdwijning volgt op de ontvoering van een andere vooraanstaande oppositieactivist, Maria Kolesnikova, twee dagen geleden. Zij werd ook door gemaskerde mannen meegenomen. Zij brachten Kolesnikova naar de Oekraïense grens. Daar zouden zij hebben geprobeerd haar „met geweld” te deporteren, maar Kolesnikova verscheurde haar paspoort om dit tegen te houden.

Sancties

Oppositiepolitica Veronika Tsepkalo en presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja ontvluchtten eerder zelf het land. Honderden demonstranten zijn de afgelopen weken aangehouden, waarbij velen mishandeld werden. De Europese Unie heeft Minsk met sancties gedreigd als gearresteerde politici en betogers niet worden vrijgelaten.

Meerdere leden van de Coördinatieraad, onder wie vrijwel alle bestuursleden, worden vermist of zijn het land ontvlucht. De raad telt circa zeshonderd leden en is opgericht om een vreedzame machtsoverdracht te regelen na de verkiezingen van 8 augustus. Die werden gewonnen door zittend president Aleksandr Loekasjenko, maar zowel oppositieleden als onafhankelijke waarnemers zeggen dat massaal met de stembusgang is gefraudeerd. Loekasjenko is sinds 1994 president en wordt wel “de laatste dictator van Europa” genoemd.