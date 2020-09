Ollongren wacht liever af, en dat pikt de Kamer niet

Komt het nog goed tussen Kajsa Ollongren (D66) en de Tweede Kamer? Dinsdag noemde PVV-leider Geert Wilders de minister van Binnenlandse Zaken een „elitaire minister van Asociale Zaken”, omdat ze blijft weigeren alle huren te bevriezen. Hij kreeg bijval van een groot deel van de Kamer: van SP tot Denk, van PvdA tot FvD. „De minister heeft gewoon een andere werkelijkheid”, mopperde Denk-voorman Farid Azarkan. Ollongren, zei SP-leider Lilian Marijnissen, heeft „keihard gefaald”.

Ollongren was naar de Tweede Kamer geroepen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek begin deze week becijferde dat de huren in zes jaar niet zo hard zijn gestegen. Wat ging ze daaraan doen? Gíng ze wel iets doen?

De minister wees erop dat de huurstijging gezien de inflatie juist meeviel en noemde een bevriezing van álle huren een veel te algemene maatregel. En ze waarschuwde dat verhuurders zullen bezuinigen op het bouwen en verduurzamen van huizen als ze de huren niet mogen verhogen. Ondertussen lieten Haagse bronnen uitlekken dat het kabinet de omstreden verhuurdersheffing, die corporaties sinds 2013 aan de overheid afdragen, komend jaar met 200 miljoen euro wil verlagen. Met dat geld kunnen woningcorporaties vervolgens armlastige huurders helpen.

De reacties op dit charmeoffensief waren lauw. „Een doekje voor het bloeden”, schamperden Lilian Marijnissen (SP) en Henk Nijboer (PvdA). Volgens de oppositie, links en rechts, onderschat Ollongren de groep huurders die moeite heeft de huur te betalen. „Een kwart van de huurders in sociale huurwoningen komt aan het eind van de maand niet rond”, zei Nijboer. „Dat was al zo voor de coronacrisis, maar is nog erger geworden”

Het was Ollongrens zoveelste botsing in korte tijd. De Eerste Kamer nam onlangs een motie van afkeuring aan, de eerste sinds 1875, nadat ze weigerde een SP-motie uit te voeren die ook al opriep de huren te bevriezen. Ook in de Tweede Kamer knettert het al langer tussen Ollongren en de oppositie over haar woonbeleid. De kritiek: de minister wacht af, komt liever met een onderzoek dan met een wet, heeft weinig politiek gevoel.

Lof als toppambtenaar

Het zijn eigenschappen die haar lof opleverden in haar tijd als topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken, als rechterhand van premier Mark Rutte. Daar gold Ollongren als iemand die tussen grote stapels dossiers het overzicht kon bewaren, kalm bleef in crisistijd en die haar politieke kleur (ze had in 2006 al voor D66 op de kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen gestaan) naast Rutte nooit een rol liet spelen.

Maar een ambtenaar is nog geen bestuurder, zeker op een onderwerp dat de regeringspartijen zo verdeelt als het woonbeleid. Hoewel ChristenUnie en CDA inmiddels de verhuurdersheffing afwijzen, wil de VVD daar niets van weten. Bij woningbouw dringen VVD en CDA juist weer aan op meer actie van de minister.

Ollongren wil vooral niets afdwingen. Ze legt het initiatief voor woningbouw liever bij gemeenten en provincies. Ze verzacht, net als vorig jaar, de verhuurdersheffing, maar een afschaffing zit er niet in. En aan het begin van de coronacrisis probeerde ze verhuurders met een „moreel appèl” te overtuigen hun huurders te ontzien. Liever afspraken dan verboden.

Campagnethema’s

Hoge huren, dure huizen en groeiende woningnood zijn aantrekkelijke campagnethema’s voor de oppositie. Dat maakt een impopulaire minister als Ollongren ook een electoraal risico voor het kabinet. Zo’n „fiks dossier”, viel dit jaar al te horen in de coalitie, „verdient meer sturing”.

Ollongrens portefeuille maakt dat niet makkelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een vergaarbak. Behalve voor het woondossier is Ollongren tijdens Rutte III verantwoordelijk geweest voor het boerkaverbod, de afschaffing van het raadgevend referendum, de AIVD, privacy, bescherming van bedreigde burgemeesters, gemeentefinanciën, de Omgevingswet („de grootste wetsherziening sinds 1848”), de financiering en transparantie van politieke partijen en de strijd tegen nepnieuws en verkiezingsbeïnvloeding.

Voor met name PVV en FvD was Ollongren vanaf haar debuut als minister al een geliefde boeman. Hoe meer ze de woningcrisis symboliseert, hoe meer ze ook het mikpunt wordt van de rest van de oppositie.