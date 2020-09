Nieuwe galerie Multiplemadé richt zich op kunst ‘die geen 10.000 euro kost’

Op sociale media had ze reclame gemaakt en op de gevel zat een fraai metalen bord met haar naam. Het zou gaan stormlopen, daarvan was Madé van Krimpen (27) overtuigd toen ze op zaterdag 17 juni voor het eerst de deuren opende van haar galerie aan de Prinsengracht in Amsterdam.

Aan het eind van de dag had ze twee bezoekers ontvangen, onder wie haar vader Wim van Krimpen, de voormalig galeriehouder en museumdirecteur. Die zal niet heel verbaasd zijn geweest over de geringe aanloop. Zes jaar geleden sloot hij in zijn eigen galerie, naar eigen zeggen omdat hij het niet meer trok, „de hele dag wachten op niemand”.

En Van Krimpen senior was de enige niet: tientallen verkopers van hedendaagse kunst hielden het de afgelopen jaren voor gezien. Een fysieke galerie openen, in tijden waarin juist de online kunstverkoop terrein wint, valt dus op. Het optimisme van de jeugd? Madé van Krimpen met een lach: „Mijn vrienden zeiden ook: ‘Wat stoer dat je dit aandurft’. Eerst overwoog ik om alleen online een winkel te openen. Maar in een fijne ruimte maandelijks een tentoonstelling samenstellen, is wel heel erg leuk.”

De blauwe hond

Madé van Krimpen is altijd omringd geweest door kunst. Ook haar moeder Carin was galeriehouder. Ze koos echter voor een opleiding als art director in de reclamewereld. Maar die was haar toch „een tikje te commercieel”. Toen de bevriende kunstenaar en presentator Jasper Krabbé haar vroeg of ze geen redacteur wilde worden bij De blauwe hond, het AvroTros-programma over kunst voor kinderen, ging ze daar direct op in. Die ervaring is belangrijk geweest, zegt ze, voor haar besluit om in de voetsporen van haar ouders te treden.

De meeste werken bij Multiplemadé kosten minder dan duizend euro

Multiplemadé, zoals haar galerie heet, richt zich vooral op kunst in oplage. Net als veel van haar vrienden is ze geïnteresseerd in kunst, maar heeft ze niet de portemonnee om te verzamelen. „Ik wil kunst van goede kunstenaars brengen die geen 10.000 euro kost”, zegt ze. De prijzen van haar eerste aanbod variëren van 150 euro voor een offset print in een oplage van honderd van de Zwitserse kunstenaar Martin Disler, old stock uit de galerie van haar vader, tot 1.950 euro voor een ingelijste foto van Marwan Bassiouni die vanuit moskeeën het Nederlandse landschap vastlegde. De meeste werken bij Multiplemadé kosten minder dan duizend euro.

De kunstenaars komen deels uit haar netwerk, zoals de fotografen Paul Kooiker en Helena van der Kraan. De laatste nummerde en signeerde vlak voordat ze in juni overleed nog de edities van negen portretfoto’s van oude teddyberen. Andere kunstenaars heeft Van Krimpen benaderd met de vraag of ze een editie voor haar galerie wilden maken. Met wisselend succes: sommige bekende internationale kunstenaars lieten haar mails onbeantwoord.

Sexyland

Van Krimpen werkt ook bij de sociëteit Sexyland. Haar galerie, de woonkamer van een appartement op de beletage van een grachtenpand, is alleen op zaterdagen geopend. Eén keer in de maand is ze ook op donderdag en vrijdag open. Dat is als ze een expositie maakt van de kunstenaar aan wie ze haar galerieruimte een maand lang als atelier en verblijfsruimte heeft aangeboden.

In augustus woonde de uit Curaçao afkomstige kunstenaar Quentley Barbara (1993) een maand in de galerie. In die periode beeldhouwde Barbara van afgedankte kartonnen dozen en zilvergrijs gaffertape portretten van familieleden en vrienden. Op zijn expositie in Multiplemadé toonde hij afgelopen week onder meer portretten van twee broers.

Na de stille openingsdag is de loop inmiddels in haar galerie gekomen, zegt Madé van Krimpen. De berenfoto’s van Helena van der Kraan doen het nog niet zo goed als gehoopt. De serie zwanenfoto’s van Paul Kooiker daarentegen vinden gretig aftrek.

Dromen heeft de jonge galeriehouder ook. „Heel cool” zou ze het vinden om een editie uit te brengen van Isa Genzken, de 71-jarige Duitse beeldhouwer die vijf jaar geleden in het Stedelijk Museum haar zuipende skeletten en vliegende sofa’s tentoonstelde. „Haar werk is beslist niet oud”, zegt Van Krimpen. Met zo’n editie zou de cirkel ook mooi rond zijn: ver voor haar geboorte exposeerde haar vader de verbazingwekkende kunst van Genzken een paar deuren verderop, in zijn toenmalige galerie op de Prinsengracht.

Multiplemadé Prinsengracht 615 H in Amsterdam. Zie ook: Prinsengracht 615 H in Amsterdam. Zie ook: multiplemade.com