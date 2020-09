Nieuwe diversiteitsrichtlijnen voor Oscar-categorie ‘Beste film’

De Academy, het instituut dat de Oscars jaarlijks uitreikt, heeft woensdag nieuwe diversiteitsrichtlijnen gepresenteerd waaraan inzendingen moeten voldoen, om in de toekomst kans te maken op de titel ‘Beste film’. De richtlijnen gaan in 2024 gelden en moeten ervoor zorgen dat er meer diversiteit en inclusie in de producties is terug te zien.

De nieuwe richtlijnen vallen uiteen in vier categorieën. Die gaan over diversiteit onder de castleden en de studiocrew, maar hebben ook betrekking op de mate waarin een productie gemarginaliseerde groepen ‘kansen’ biedt (zoals stages) en in hoeverre de producenten en bijvoorbeeld marketingteams divers zijn. Om in aanmerking voor de prijs te komen, moet een film aan de criteria van twee van die vier categorieën voldoen. De categorieën bevatten vervolgens verschillende, specifieke eisen. Het is dus niet zo dat de cast per se divers moet zijn.

„De richtlijnen zijn opgesteld om evenwichtige representatie te stimuleren, zowel op als achter het witte doek. De diversiteit van het filmpubliek moet zo beter worden vertegenwoordigd”, zo staat in een verklaring te lezen. Op de Academy of Motion Picture Arts and Sciences klinkt al langere tijd kritiek. De inzendingen voor de befaamde Oscars zouden te weinig divers zijn, zowel op het gebied van etniciteit als gender- en seksuele representatie.

#OscarsSoWhite

Om op het gebied van representatie op het witte doek voldoende bevonden te worden, moet een film voldoen aan één van een drietal eisen. De eerste eis is dat een film tenminste één hoofdrolspeler of een belangrijke bijrolacteur telt uit een gemarginaliseerde groep. Het gaat dan bijvoorbeeld om acteurs met een Aziatische achtergrond of zwarte acteurs. Naast etniciteit wordt gekeken naar seksuele oriëntatie en gender, maar bijvoorbeeld ook naar acteurs die slechtziend of slechthorend zijn of een andere lichamelijke beperking hebben. De tweede eis is dat 30 procent van de overige acteurs divers moet zijn. De derde eis is dat het onderwerp of het thema van de film is gericht op een gemarginaliseerde groep. De nieuwe richtlijnen gelden overigens alleen voor de categorie ‘Beste film’.

De kritiek op de Amerikaanse filmprijzen resulteerde in de social-media-hashtag #OscarsSoWhite. Om aan die kritiek tegemoet te komen, zette de Academy eerder een werkgroep op. Die heeft gekeken naar de inclusierichtlijnen bij de Bafta-awards, de Britse tegenhanger van de Oscars. Eerder werd de samenstelling van de Academy (de leden die de inzendingen beoordelen) al diverser gemaakt. Afgelopen editie sleepte overigens de Zuid-Koreaanse film Parasite zes Oscars in de wacht, waaronder die voor Beste film. Het was de eerste niet-Engelstalige productie die ooit het beeldje voor beste film won.