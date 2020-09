‘Nederland zet van genocide verdachte Rwandees korte tijd vast’

Een van genocide verdachte Rwandese Nederlander is dinsdagavond korte tijd vastgehouden door de Nederlandse autoriteiten, meldt nu.nl. De Rwandese nationale commissie voor de bestrijding van genocide (CNLG) wil dat de 71-jarige Charles N. wordt uitgeleverd, maar volgens het Openbaar Ministerie was er onvoldoende juridische grond om hem langer vast te houden.

De man wordt ervan verdacht in 1994 honderden Tutsi’s te hebben vermoord en was lid van de politieke partij CDR, die verantwoordelijk wordt gehouden van het plannen van de genocide. Inmiddels zou N. al jaren in Nederland wonen en een bedrijf en een coalitie van Rwandese oppositiepartijen in de diaspora runnen.

Hij werd volgens de Rwandese krant The New Times in 2008 bij verstek veroordeeld tot levenslang door een zogeheten Gacaca-rechtbank, een semi-formele burgerrechtbank die vele vonnissen velde in de nasleep van de volkerenmoord. Sinds 2010 loopt er een internationaal arrestatiebevel tegen hem.

„N. werd gearresteerd volgens het door Rwandese aanklagers opgestelde internationale arrestatiebevel. Nu hij is aangehouden komt er een uitleveringsproces op gang”, zei directeur Jean-Damascène Bizimanaas van de CNLG tegen The New Times voordat bekend werd dat N. weer was vrijgelaten. Charles N. was ten tijde van de genocide het hoofd van de nationale landbouworganisatie ISAR in het Huye-district.