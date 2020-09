NAM moet boete betalen voor twee lekkages schadelijke stoffen

De NAM heeft twee boetes opgelegd gekregen omdat het bedrijf onvoldoende maatregelen heeft genomen om twee lekkages van schadelijke stoffen te voorkomen. Het gasbedrijf moet 125.000 euro boete betalen, meldt het OM woensdag. Ook heeft de NAM de schade, ter waarde van 1,3 miljoen euro, vergoed.

In oktober 2018 lekte er 30.000 liter giftig aardgascondensaat in het riool in Farmsum in Groningen. Enkele maanden later, 2 januari 2019, lekte ontzwavelingsvloeistof vanaf een locatie van de NAM in Collendoornerveen in Overijssel in een nabijgelegen sloot. Volgens het OM konden de lekkages plaatsvinden door „een combinatie van tekortkomingen”.

Zo heeft in Farmsum de NAM niet adequaat gereageerd op twee meldingen, waren medewerkers niet goed op de hoogte van de situatie en is het bevoegd gezag niet tijdig geïnformeerd. Hierdoor duurde het meerdere dagen voordat ontdekt werd dat de lekkage bij de NAM vandaan kwam. Een aantal inwoners meldden gezondheidsklachten.

Enkele weken na de lekkage bij Farmsum bood de NAM excuses. Volgens de directeur had het bedrijf „duidelijk tekortgeschoten”. Na het incident kwam het tankenpark van de NAM onder verscherpt toezicht te staan van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).