Minister wacht onderzoek Volksbank-top af

Het ministerie van Financiën verbindt voorlopig nog geen consequenties aan de onrust in de top van de Volksbank. Minister Hoekstra (CDA) schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat hij een door de staatsbank aangekondigd onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het ontslag van financieel topman Pieter Veuger „verstandig vindt”, en dat hij over de resultaten graag geïnformeerd wordt.

Hoekstra had na berichtgeving door Het Financieele Dagblad over de onrust en de aankondiging van Veugers ontslag medio augustus al zijn zorg geuit bij directie en commissarissen. „Ik vind het teleurstellend dat constructieve samenwerking tussen de directieleden kennelijk niet mogelijk is gebleken en dat dit uiteindelijk tot het vertrek heeft geleid”, schrijft de minister de Kamer. „Een stabiel bestuur en gezonde bestuursdynamiek is essentieel voor (de continuïteit van) de koers van de bank.”

Veuger, afkomstig van accountants- en adviesbureau PwC, was pas sinds maart in functie als financieel bestuurder van de bank achter de merken SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen. Hij zou volgens bronnen al snel tegen een gesloten cultuur aan de top zijn aangelopen en dat hebben willen aankaarten. Anderen suggereren dat juist Veuger samenwerking moeilijk maakte, onder meer door een interne kwestie – het functioneren van de juridische afdeling – zonder overleg met de collega’s bij de aandeelhouder te melden. In de Kamerbrief schrijft de minister niets over die melding.

Dynamiek

Veuger werd volgens de commissarissen ontslagen omdat de „dynamiek tussen de directieleden [...] onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking”. Het onderzoek naar de recente gang van zaken, ook door Veuger geëist in twee afgeblazen kort gedingen over zijn ontslag, moet duidelijk maken wat er precies speelde. Het FD reconstrueerde woensdag dat al langer sprake zou zijn van ongezonde blokvorming in de top. Minister Hoekstra meldt de Kamer dat hij het ook verstandig vindt dat de leiding van de bank kijkt naar de toekomstige structuur en invulling van de directie.

Volgens het FD komen er meer wisselingen aan de top. Hoekstra: „Ik vind het van groot belang dat er sprake is van een stabiel bestuur dat constructief samenwerkt. De aandacht van het bestuur van de Volksbank moet gericht zijn op de toekomst van de bank en een nieuwe strategie voor 2021-2025.”

Verdienmodel

De Volksbank kwam in 2013 in staatshanden toen SNS Reaal werd genationaliseerd. Deze bankverzekeraar was in problemen gekomen door fraude bij de vastgoeddochter. Het zittende kabinet wil de inmiddels afgescheiden Volksbank weer privatiseren, maar tot nog toe wordt de bank daar niet sterk genoeg voor geacht. De bank, die zich laat voorstaan op haar ‘maatschappelijke karakter’, worstelt met het verdienmodel: door de lage rentes verdient ze steeds minder aan de spaar- en hypotheekproducten waarop ze zich concentreert.

Martijn Gribnau, sinds vorige maand topman van de Volksbank, trad deze zomer aan om een nieuwe strategie vorm te geven. Rond zijn aanstelling kwam er overigens ook een probleem bovendrijven: pas bij zijn komst half juni daagde bij de bank het besef dat Gribnaus green card, een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten, voor de bank juridische consequenties kon hebben. Gribnau heeft de green card vorige week vrijdag opgegeven. Daarvoor had de Volksbank al wel rond de tien transacties naar door de VS gesanctioneerde landen zoals Cuba geblokkeerd, aldus bronnen.