Omstreden coronavideo’s blijven offline

De video’s, waarin Ab Gietelink en huisarts Rob Elens stellen dat het middel hydroxychloroquine werkt tegen Covid-19, worden door de rechtbank aangemerkt als desinformatie en mogen daarom door YouTube verwijderd worden.

Mag YouTube video’s blokkeren die Covid-19-middel aanprijzen?

Nadat YouTube de video’s had weggehaald, spanden Elens en Gietelink een kort geding aan. Zij vonden dat YouTube kritiek op het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onmogelijk maakt door de bewuste video’s te verwijderen. Ook stelde Gietelink dat YouTube zo’n dominante rol speelt in de informatievoorziening dat „inhoudelijke inmenging” door het platform „een levensgevaarlijke bedreiging voor het maatschappelijk debat” vormt.

Aanzienlijk risico

De rechtbank van Amsterdam gaat daar echter niet in mee en vindt het terecht dat YouTube de uitspraken in video’s ziet als „een aanzienlijk risico op ernstige schade, evenals misleidende medische informatie die in strijd is met de medische Covid-19-informatie van de WHO of lokale gezondheidsinstanties”, zoals staat omschreven in het Covid-beleid van het videoplatform.

De rechter merkt op dat als Elens alleen had gezegd een maatschappelijk debat over de werking van hydroxychloroquine te willen voeren, die uitspraak niet als desinformatie had kunnen worden aangemerkt en dus ook niet door YouTube verwijderd had mogen worden.