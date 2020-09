Kat en rat, geen vrienden

Ratten ritselen door de struiken in de tuinen achter ons appartementengebouw. Ja, ritselen, dat klinkt mooier dan rennen – wat ze vooral doen. Klimmen kunnen ze ook, en dat is wat ons het meest verontrust, want wij wonen op eenhoog.

Bij een buurvrouw verscheen ’s nachts al een rat op het achterbalkon. Een beleefd exemplaar want hij aarzelde nog even in de deuropening naar haar appartement – misschien wilde hij alleen even komen kennismaken. Toen hij merkte dat hij niet welkom was, wendde hij zich teleurgesteld af. Typisch Nederlands, zal hij gedacht hebben, nooit erg hartelijk tegenover de paspoortloze vreemdeling.

Daar zal het niet bij blijven, dat beseffen de bewoners maar al te goed. Balkondeuren dicht, waarschuwde een van hen al. Voor ons is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wij hebben, aansluitend op de keuken, voor onze poes een hoge, brede, met gaas omgeven kooi op het balkon. (Ik hoop niet dat de inbrekers onder mijn lezers nu aantekeningen maken.) Die kooi kan keurig afgegrendeld worden, maar dat is voor geen enkele gezonde rat een groot probleem; een spleet van een, twee centimeter is voor hem al voldoende om binnen te komen.

Wat zal Lotje doen als een rat dat probeert? Zal ze hem willen verjagen of raakt ze in paniek? En wat gebeurt er als kat en rat elkaar te lijf gaan? Ik bezit heel wat kattenboeken, maar de schrijvers ervan hebben deze kwestie niet belangwekkend genoeg gevonden.

Dankzij internet kwam ik toch nog het een en ander te weten. Helaas was de informatie niet eenduidig. Mijn overheersende indruk is dat katten en ratten elkaar zoveel mogelijk uit de weg gaan. Katten jagen veel liever op muizen dan op ratten; merkt een rat dat er een kat in de buurt is, dan houdt hij zich schuil. Maar wat kan ik verwachten als ze plotseling met elkaar geconfronteerd worden?

Ik las verhalen van ooggetuigen over katten die ratten hadden doodgebeten, maar het omgekeerde kwam ook weleens voor. Sterke katten, zoals boerderijkatten, kunnen ratten verjagen of doden, maar van de gewone huiskat mag je dat niet verwachten. Op internet circuleert een vermakelijk filmpje, opgenomen in een stad in Luxemburg. Een grote kat ziet een kleine rat op een stoep aan de overkant, steekt vol zelfvertrouwen het zebrapad over en belaagt de rat, maar die draait de rollen snel om en holt even later achter de vluchtende kat aan.

Dat gaf te denken. Ik zou de confrontatie tussen jongejuffrouw Lotje en een forse rat graag voorkomen, maar hoe?

„Die rotratten ook”, zei ik tegen mijn vrouw.

„Wist je dat je eigen kleinkinderen onlangs twee witte ratten hebben gekregen?” zei ze. „En ze zijn er dol op.”

„Ze hebben toch al een kat?” vroeg ik niet-begrijpend.

„Ik zal het je nog sterker vertellen”, zei ze. „De kinderen vertelden me dat wij vroeger zelf ook een rat hebben gehad. Een woestijnrat. Flip heette-ie.”

We waren het volledig vergeten. Verdrongen? Flip maakte in zijn rad ’s nachts te veel lawaai – de rat als raddraaier – op de slaapkamer van mijn oudste dochter en werd naar zolder verbannen, waar hij een roemloos einde moet hebben gevonden. We hebben kennelijk te weinig van hem gehouden. Laat het een waarschuwing zijn voor de rat die bij ons op bezoek wil komen.