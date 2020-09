Je werkt hard en dan komt de mystery guest

Maandagochtend, net voordat ik Dennis Wiersma’s filmpje over ‘mystery visits’ in het hoger onderwijs zag, dacht ik bij toeval terug aan de ‘mystery guest’ in het museum waar ik als student achter de kassa werkte. Deze ingehuurde spion moest controleren of het wel goed zat met ons ‘hostmanship’. Dit wekte onze irritatie op, want uit zo’n actie blijkt weinig vertrouwen in het personeel. Tegelijk was dit wantrouwen terecht: we aten vaak koek en krentenbollen achter de kassa en soms was ik zo verdiept in de krant dat ik een gil slaakte als er ineens een bezoeker voor me opdoemde.

Bij docenten in het hoger onderwijs ligt dat anders. Die doen hun werk omdat ze houden van het vak, anders zouden ze wel een andere baan zoeken: bij een werkgever die overuren uitbetaalt en die niet krenterig is met vaste contracten.

Ik begreep dus wel dat docenten en bestuurders giftig reageerden toen VVD-Kamerlid Dennis Wiersma op maandag, via een filmpje en een Volkskrant-artikel, een voorstel aankondigde om het door corona digitaal geworden hoger onderwijs aan extra controles te onderwerpen – mystery visits dus, maar ook extra studentenenquêtes en in het uiterste geval meer toezicht. Van studenten had hij namelijk gehoord dat het digitale onderwijs niet altijd goed genoeg was.

Wiersma’s plan zette het onderwijsveld in lichterlaaie. Docenten die al een half jaar extra hard werken om er in het digitale klaslokaal nog wat van te maken, kregen op Twitter een collectieve woedeuitbarsting. Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, greep zelfs naar een brakende emoji om zijn ongenoegen te uiten – „niet helemaal mijn stijl”, voegde hij er later aan toe.

Dat was niet de bedoeling, vertelt Dennis Wiersma als ik hem bel. „Het laatste wat ik wil is dat ik docenten tegen me in het harnas jaag.” Hij ergert zich al een half jaar aan de passiviteit van minister Van Engelshoven (Onderwijs, D66), en „mijn hoofd werkt zo dat ik dan zelf dingen ga bedenken”. Wiersma wil dat de minister middelen gaat aanbieden om het online lesgeven te vergemakkelijken. Niet per se meer geld („dat zou te makkelijk zijn om te zeggen”) maar wel bijvoorbeeld technische ondersteuning. „Maar om te weten wat er nodig is, moet je eerst meer informatie krijgen.”

Een geruststelling voor de docenten: echte mystery guests hoeven er van Wiersma niet te komen. Hij dacht er eerder aan om studenten uit de opleidingen in gesprek te laten gaan met accreditatieorganisatie NVAO.

Nog een geruststelling: Wiersma weet nog niet zeker of hij dit voorstel gaat inbrengen bij het Kamerdebat volgende maand. Hij vindt het „belachelijk” dat hij „het werk van de minister moet doen”. Zijn ogen zijn nu eerst op haar gericht: „Ik hoop dat de minister zelf met een voorstel komt.”

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag een column.