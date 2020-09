ING mag weer klanten aannemen in Italië

De Italiaanse tak van ING mag weer nieuwe klanten aannemen. Dat heeft de bank woensdag bekendgemaakt. De bank kreeg vorig jaar maart een klantenstop opgelegd omdat het toezicht op witwassen gebrekkig was. Het bedrijf heeft sindsdien „uitgebreide stappen” ondernomen om het toezicht te verbeteren, schrijft de bank in een verklaring.

De Italiaanse tak van ING werd in maart vorig jaar berispt door de Italiaanse centrale bank omdat tijdens een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 ernstige fouten waren geconstateerd in de controle door de bank. De bank beloofde toen hard te werken „om de geconstateerde tekortkomingen en problemen te verhelpen”.

Witwasaffaire

De berisping kwam bovenop de miljoenenschikking die de Nederlandse bank een half jaar daarvoor had getroffen wegens „ernstige nalatigheid” bij witwaspraktijken. De bank kocht toen voor 775 miljoen euro strafvervolging af wegens het jarenlang overtreden van anti-witwasregels. Volgens het OM was er sprake van „een breed falend” beleid bij ING. Het was het hoogste schikkingsbedrag dat het OM ooit heeft bereikt.

De zaak leidde tot onrust. Financieel directeur Koos Timmermans stapte op, maar andere verantwoordelijken bleven aan. Meerdere Kamerleden vonden destijds dat topman Ralph Hamers ook had moeten vertrekken. Hamers, die afzag van zijn bonus, vond juist dat hij verantwoordelijkheid nam door wél te blijven.

Inmiddels is een groep gedupeerden van de witwasfraude een zogeheten artikel-12-procedure begonnen om vervolging van de bank toch af te dwingen, ondanks de schikking met het OM. In juli 2020 bepaalde het hof dat Hamers in deze vaak moet verschijnen om een verklaring af te leggen.

