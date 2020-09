In techsector stroomt het water omhoog

Zeg ‘Japanner’ en ‘walvis’ in één zin en je denkt meteen aan de vangst voor zogenoemde ‘wetenschappelijke doeleinden’ – sinds jaar en dag een opzichtig foefje voor Tokio om onder de internationale ban op de walvisjacht uit te komen. Maar Japan heeft inmiddels ook zélf een walvis voortgebracht: de Nasdaq-whale.

Vorige week ontdekte de Financial Times dat Softbank, een Japans investeringsfonds, grootschalig opties heeft gekocht in grote technologiefondsen. De call-opties waar het om zou gaan, zijn goed voor een geschatte onderliggende waarde van tussen de 30 miljard en 50 miljard dollar aan aandelen van de betreffende techbedrijven. Dat is fors, zelfs voor deze sector. Zo fors, dat het heeft bijgedragen aan de enorme koersstijgingen die de sector de laatste maanden heeft doorgemaakt.

Op zijn best zou je die investering een positieve feedback loop kunnen noemen. Call-opties geven het recht aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs. Als de koersen stijgen, neemt de kans toe dat de optierechten worden uitgeoefend. De verkopers van de opties aan SoftBank moeten dan zelf steeds meer van de onderliggende tech-aandelen alvast in bezit hebben. Hun vraag naar die aandelen stuwt de koersen verder op. Enzovoort.

Het zou allemaal mede kunnen verklaren waarom de koersstijgingen in de techsector de afgelopen maanden zo nerveus waren. En waarom er nu een correctie plaatsvindt. Want SoftBank lijkt intussen een ‘walvis’ te zijn: een gijzelaar van zijn eigen strategie. Zo’n walvis is op de financiële markten een partij die dominant is in één markt, maar tegelijk zo groot dat hij niet goed meer weg kan. Het te snel liquideren van zijn positie levert SoftBank het omgekeerde effect op van wat werd beoogd: koersdalingen en grote verliezen.

Er zijn meer beruchte walvissen. Op de obligatiemarkt in de Londense City nam in 2012 een handelaar steeds grotere posities om eerdere verliezen goed te maken Hij kreeg de bijnaam London Whale, en bleek te werken bij zakenbank JP Morgan Chase. Deze walvis opereerde met kredietderivaten (credit default swaps). Geschatte verliespost: minstens 6 miljard dollar. Uit een verder verleden stamt Nick Leeson, een handelaar in Singapore die steeds grotere bedragen stak in termijncontracten op de Japanse Nikkei-index, om zijn vorige verliezen goed te maken. Zijn miljardenstrop duwde zijn werkgever, de bank Barings, de afgrond in.

Zoals dat gaat bij walvissen: als de rest van de markt eenmaal ruikt wie ze zijn en hoe kwetsbaar ze zijn, dan worden ze meedogenloos opgejaagd. Het heeft er alle schijn van dat SoftBank nu wordt klemgezet. De techaandelen dalen snel (min 11 procent voor de Nasdaq sinds vorige week), de call-opties verliezen waarde, de onderliggende aandelen kunnen worden geloosd.

Maar denk je nog even in hoe het zo ver kwam. Techbedrijven als Facebook, Google of Amazon streven in wezen naar een monopolie in hun eigen markt. Hoe meer hun verwachte inkomsten stijgen, hoe meer ze waard worden, hoe beter ze in staat zijn om opbloeiende concurrentie te verpletteren of op te kopen. En hoe steviger hun monopolie wordt.

Het samenspel tussen technologiebedrijven en de beurzen loopt uit de hand

Dat is al een self fulfilling prohecy. Als de waarde van de aandelen nu ook nog eens wordt opgestuwd door een investeerder die op zijn beurt opereert met een positieve feedbackloop, dan mag je best concluderen dat er iets grondig misgaat met de manier waarop economie en de financiële markten op dit moment samenspelen. In de techsector stroomde het water de afgelopen maanden omhoog. Logisch en onlogisch tegelijk. Esscher had er een prachtige gravure van kunnen maken.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

