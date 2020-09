In hoger beroep geen celstraf voor oud-staatssecretaris Linschoten

Het gerechtshof in Amsterdam heeft voormalig staatssecretaris Robin Linschoten (VVD) in hoger beroep veroordeeld tot 100 uur werkstraf vanwege belastingfraude. De straf valt veel lager uit dan de eerdere veroordeling door de rechtbank. In 2017 werd Linschoten veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Ook in hoger beroep had het Openbaar Ministerie vijf maanden celstraf geëist.

Het hof acht het bewezen dat de oud-staatssecretaris schuldig is aan het „opzettelijk” indienen van meerdere onjuiste aangiften van omzetbelasting in de periode tussen 2010 en 2012. Het ging om een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Dat de strafmaat toch lager uitvalt komt volgens het hof omdat „op geen enkele wijze blijkt dat het de verdachte erom te doen was de door hem in rekening gebrachte omzetbelasting uiteindelijk niet aan de fiscus te betalen”.

Tijdens de rechtzaken erkende Linschoten slordig en laks te hebben gehandeld, maar ontkende moedwillig fraude te hebben gepleegd. Voor twee van zijn bedrijven waarmee Linschoten advieswerkzaamheid verrichtte, leverde hij zijn in- en verkoopfacturen pas na twee jaar in bij zijn boekhouder. Die moest op basis van veel te lage schattingen de omzetbelasting indienen. Daarnaast nam het hof in zijn oordeel mee dat de strafzaak ook ingrijpende gevolgen had voor het zakelijke- en privéleven van Linschoten.

Aftreden

In 1982 werd Linschoten op 25-jarige leeftijd verkozen als Kamerlid voor de VVD, daarmee was hij de jongste parlementariër. In 1994 werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet-Kok. Twee jaar later trad Linschoten af omdat hij de Tweede Kamer niet volledig had geïnformeerd over problemen bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv).