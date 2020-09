Hoe een bootje ondersteboven kan varen

Bubbels die naar beneden borrelen in plaats van omhoog en kleine speelgoedbootjes die ondersteboven aan de onderkant van een zwevende laag vloeistof dobberen. Het lijkt tegen de wetten van de zwaartekracht in te gaan. Maar dit antizwaartekrachtverschijnsel kan keurig beschreven worden met wiskundige modellen. Franse onderzoekers demonstreerden dit theoretisch en experimenteel, met een bak met een dikke, stroperige vloeistof. Door die in trilling te brengen lieten ze de vloeistof zweven en konden er ondersteboven bootjes op drijven. Hun resultaten verschenen vorige week in Nature.

Vloeistoffen zakken onder invloed van de zwaartekracht naar beneden. Als je bijvoorbeeld een half gevuld flesje desinfectiegel omdraait, dan zal de inhoud – die stroperiger is dan water – geleidelijk naar beneden zakken in grote, dikke druppels.

Het is al langer bekend dat dit zwaartekrachteffect opgeheven kan worden door het bakje met de vloeistof te laten trillen. De trillingen zorgen ervoor dat er geen druppels ontstaan, waardoor de onderkant van de vloeistof redelijk vlak is. De vloeistoflaag drukt daardoor de lucht eronder gelijkmatig in, maar kan de lucht niet verplaatsen. Als zich geen druppels kunnen vormen, kan de vloeistof dus niet naar beneden zakken.

Om dit trucje uit te voeren, kun je het best dikke, stroperige vloeistoffen gebruiken. Die blijven stabieler als je ze met een hoge snelheid heen en weer schudt. De onderzoekers gebruikten een bak van 20 centimeter breed met siliconenolie of glycerol. Ze lieten ongeveer een halve liter van deze vloeistoffen zweven door het bakje met een trilplaat tientallen keren per seconde op en neer te schudden. Tegelijkertijd spoten ze een luchtbel onder in de vloeistof. Nadat de luchtbel naar beneden was gezakt, bliezen ze hem verder op, zodat er onder in de bak een luchtkussen ontstond waarop de vloeistof kon zweven.

Een laag vloeistof zo laten zweven is lastig, maar niet nieuw. Ook het vreemde effect van zakkende bubbels was al bekend. Maar speelgoedbootjes op het omgekeerde vloeistofoppervlak laten drijven, is niet eerder gedaan. „We waren aan het spelen en probeerden of we drijvers op de zwevende laag konden plaatsen”, mailt Benjamin Apffel, promovendus aan de Université PSL in Parijs. „We waren zeer verrast toen dat lukte.”

Luchtkussen onder de vloeistof

De bootjes bleken ondersteboven op dezelfde manier te drijven als boven op de vloeistof. Zwaardere objecten zakken bijvoorbeeld aan beide kanten dieper in de vloeistof dan lichte. Gewone boten drijven doordat de drijfkracht ze omhoog duwt. Dat komt doordat de druk dieper in het water hoger is dan aan het oppervlak. Hoe dieper je komt, hoe hoger die (opwaartse) druk.

Op dezelfde manier is de druk onder in de zwevende vloeistoflaag hoger dan bovenin. In dit geval zorgt dat ervoor dat het bootje aan de onderkant van de vloeistof omhoog wordt gedrukt. Die druk omhoog wordt versterkt door de luchtdruk van het luchtkussen onder de vloeistof. De druk daarin is hoog doordat het samengeperst wordt onder het gewicht van de vloeistoflaag. Tegelijkertijd trekt de zwaartekracht het bootje naar beneden. Als die opwaartse drijfkracht even groot is als de zwaartekracht, dan drijft het bootje ondersteboven op de vloeistoflaag.

De onderzoekers ontdekten dat de trilling die de vloeistof laat zweven het dobberen ook stabieler maakt. De techniek kan mogelijk gebruikt worden bij het transporteren of scheiden van vloeistoffen waar bijvoorbeeld plastic deeltjes in zitten, vertelt Apffel. „Maar voorlopig is het onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid.”

De uitleg van de makers op YouTube: