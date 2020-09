Het kleffe papegaaienstel had veel geld kunnen opbrengen

In de liefde zijn papegaaien kritische vogels. Je kunt ze wel uithuwelijken, maar de kans is groot dat ze zich van elkaar afwenden en dat het van seks al helemaal niet komt. Papegaaien moeten een ‘klik’ voelen. Ze moeten tegen elkaar aan willen kruipen, elkaars bewegingen volgen zoals verliefde mensen doen. Alleen dan weet je: dit is liefde voor het leven.

Het koppel hyacintara’s van de papegaaienhouder uit het Noord-Brabantse Zundert was veelbelovend. Twee zeldzame vogels, gewild vanwege hun kracht, grootte, zachtaardigheid, kobaltblauwe verendek en okergele ringen rond de ogen. Een klef stel bovendien, tien jaar oud, broedrijp en in staat om de komende tien jaar één à twee jonkies per jaar te krijgen, te verkopen met een winst van 6.950 euro per stuk.

Maar zo ver is het niet gekomen. Op zaterdagochtend 11 maart 2017 werd de houder van zo’n zeventig papegaaien rond 8.10 uur opgeschrikt door een hard gekrijs. Hij stapte tegelijk met zijn zoon uit bed en liep blootvoets naar buiten, waar hij schuin boven zich, op vijftig meter, een luchtballon zag. The Phantom of the Opera, stond erop.

„Joh, ga weg! Mijn papegaaien!”

Als ballonvaarder laveer je tussen luchtlagen, windrichting en windsnelheid bepalen de koers. Zet de gasbrander open en je gaat omhoog. Een dot propaan, elke vijf à tien seconden. Maar vee op de grond kan schrikken van het lawaai. Gaat één koe lopen, dan volgt de rest. Een paard kan in volle galop door prikkeldraad heen schieten. Gevogelte kijkt naar boven en ziet in de luchtballon een roofvogel.

Liever verblijf je als kapitein op honderdvijftig meter hoogte, gebruik je boven levende have de minder krachtige veebrander en blijf je uit de buurt van struisvogelfarms, eendenkooien en papegaaien. Zulke plekken verklaart de ballonvaart geregeld tot ‘verboden zone’.

Het perceel van de papegaaienhouder is zo’n plek. Ballonvaarders hebben er verderop een vast vertrekpunt. Ze doet er wedstrijden, zoals ‘vossenjacht’ (elkaar achterna zitten) of, zoals op de bewuste zaterdagochtend, een route afleggen via een aantal tevoren aangegeven doelen (waar je dan telkens een zandzakje laat vallen). Omdat de papegaaienhouder eerder had meegemaakt dat zijn vogels schrokken van een luchtballon, had hij zijn kooien verplaatst, het oostelijk deel afgedekt en met de wedstrijdleiding afgesproken niet over zijn perceel te varen.

En toen viel de gps uit

Voorafgaand aan de wedstrijd op 11 maart 2017, van Zundert naar Etten-Leur, vijftien kilometer hemelsbreed, hadden de deelnemers de instructie gekregen het perceel van de papegaaienhouder te mijden. De wedstrijdorganisatie had ze een elektronisch gps-systeem gegeven om hun route te bepalen. Maar op driekwart van de route, hij hoefde nog maar één zandzakje te laten vallen, viel bij één van de deelnemers de gps uit. De deelnemer moest overschakelen naar een papieren routekaart, was afgeleid, en voer zo de verboden zone in, op vijftien meter van de grond. Hij moest wég, omhóóg, de veebrander was niet krachtig genoeg.

Van alle deelnemers was hij de enige die ten westen van de kooien langs voer, de papegaaien konden hem zien. Het koppel hyacintara’s, juist net dat ene kleffe stelletje waar elke papegaaienhouder zo van droomt, schrok zich letterlijk dood. Evenals een grote geelnekamazone. De vogels lagen verkrampt in hun kooi, vleugels iets gespreid. Hartstilstand ten gevolge van een acute stressaanval, noteerde de dierenarts.

De papegaaienhouder legde de schade, door een extern bureau getaxeerd op 113.100 euro, neer bij de ballonvaarder. Die schakelde zijn verzekeraar in en een maand later werd alle aansprakelijkheid afgewezen. „Een oorzakelijk verband tussen het overvaren van de ballon en de dood van drie papegaaien kan (...) niet worden aangetoond”, mailde de verzekeraar. „Voorts kan niet worden aangetoond dat de bij ons verzekerde ballon de schade heeft veroorzaakt, aangezien er op datzelfde tijdstip nog vijf ballons in de onmiddellijke nabijheid voeren.”

Lees ook: Nachtblinde nachtpapegaai bedreigd door hekwerk

Tja, wie zegt dat een lúchtballon het koppel heeft gedood? En dat het The Phantom of the Opera was?

Een „postmortaal onderzoek” ontbrak, meende de verzekeraar, en voor een „uitwendig en inwendig onderzoek” en aanvullend „microscopisch onderzoek van verzamelde weefsels” was het nu te laat. Want ja, de papegaaienhouder had zijn vogels vernietigd. Had-ie ze maar „in de diepvries” bewaard.

Maar in een tussenvonnis in 2018 stelde de rechtbank Oost-Brabant vast dat het oorzakelijk verband bewezen is. En na een dispuut over de vraag of de papegaaien de luchtballon wel hadden kunnen zien – daar stonden toch bomen voor – stond volgens de rechtbank vast dat de papegaaien zich waren doodgeschrokken door de ballon. Door over te varen was „inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht” en was sprake van een onrechtmatige daad. Te betalen schadebedrag: 55.150 euro exclusief rente.

Alleen, door wie?

De advocaat van de ballonvaarder, overigens als tiende geëindigd in de wedstrijd, noemde het „niet geloofwaardig” dat de papegaaienhouder en zijn zoon, ondanks de lage temperatuur, blootvoets naar buiten waren gelopen en hadden gezien welke luchtballon aan de hemel stond. Er werden routekaarten overlegd, getuigen gehoord, acht in totaal, onder wie de wedstrijdleiding. Er werd gekeken naar locaties, hoogtes, tijdstippen en volgordes en de rechtbank pakte de stelling van Pythagoras erbij (a2 + b2 = c2) om uit te zoeken welke luchtballon het meest dichtbij voer.

Lees ook: Help, mijn parkiet kan haar ei niet kwijt

Deze week publiceerde de rechtbank zijn vonnis. Conclusie: The Phantom of the Opera is de dader.