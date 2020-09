Ik geloof dat Jack van Gelder er in zijn televisieprogramma Rondo mee begon. Tegen Youri Mulder: „Van Gaal of Ten Cate? Je moet kiezen.” Het ging over de vraag wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal moet worden.

Hoezo in godsnaam Henk ten Cate?

Omdat die Jack van Gelder dan perschef maakt, hoorde ik later.

Iemand slingerde het verhaal de wereld in dat de spelers van het Nederlands Elftal Henk ten Cate het liefste als opvolger van Koeman willen. Valentijn Driessen van De Telegraaf dacht alvast hardop mee dat Henk ten Cate het beste zou kunnen functioneren met een jonge trainer ernaast, type Johnny Heitinga. Toevallig de Ajacied die De Telegraaf de afgelopen jaren gretig bediende met nieuwtjes.

Of het allemaal waar is weet ik niet, wat wel klopt is dat Henk ten Cate afgelopen zondag te gast was bij NOS Studio Voetbal en dat het weinig had gescheeld of we waren elkaar tegengekomen. Toen ik het gebouw verliet, liep hij naar binnen, dus het was een mirakel dat we niet op elkaar botsten.

Gelukkig maar want de herinnering aan onze laatste ontmoeting koester ik. Hij was een beginnend trainer en ik liep als journalist in wording onbezoldigd wat in de rondte voor de Arnhemse Courant. Stadion Gelredome was die avond officieel geopend, Vitesse had NAC verpletterd en ik was door twee overspannen stewards samen met wat anderen naar buiten geduwd wegens roken in de buurt van de schuifdeur, dat was daar toen ook al verboden. Ik werd onverwachts aan mijn capuchon weer naar binnen getrokken. Henk ten Cate stond in de spelerstunnel en was zijn aansteker kwijt.

‘Jij hebt geluk”, zei de steward, „jij mag Henk een vuurtje geven.” Ik gaf Henk mijn aansteker en zei dat je er eigenlijk niet mocht roken, een grapje.

„Ik wel”, zei Henk, terwijl mijn aansteker in de zak van zijn bandplooibroek verdween.

De stewards lachen.

Mensen lachen om Henk, niet omdat ze hem leuk vinden, maar omdat ze bang zijn.

Voor Henk ten Cate buig ik het hoofd.

Laatst liep er een conducteur in de trein die de mensen nogal direct aansprak als hij vond dat de mondkap niet goed over de neus zat.

„Ik zeg toch dat hij scheef zit.”

Ik keek in dat gezicht en dacht: Henk ten Cate.

Gelukkig zat de mijne goed.

Er zijn mensen die zeggen dat het lachen wordt als Louis van Gaal weer bondscoach wordt, maar onder Henk ten Cate wordt het nog veel leuker.

