Grote branden in vluchtelingenkamp Moria

In het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos woeden meerdere branden. Het ongeveer 13.000 inwoners tellende kamp is volgens het Griekse staatsradiostation ERT inmiddels grotendeels geëvacueerd.

Er is grote paniek ontstaan, maar het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Het kamp is sinds vorige week donderdag in quarantaine, nadat er een coronabesmetting werd vastgesteld.

Hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling zegt tegen persbureau ANP dat het vuur heel fors om zich heen heeft gegrepen. „Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden. Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde.” De harde wind op Lesbos wakkert de branden verder aan en bemoeilijkt het werk van de brandweer.

Volgens Arendsen was het dinsdagavond onrustig in Moria en protesteerden de vluchtelingen tegen de lockdown die is ingesteld. Sommige kampbewoners zeggen dat Griekse eilandbewoners de branden hebben aangestoken, maar er doen ook geruchten de ronde dat vluchtelingen zelf branden hebben gesticht.