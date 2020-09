Griekse regering hard op zoek naar nieuwe huisvesting bewoners Moria

Er is woensdag aan het begin van de avond opnieuw brand uitgebroken in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, meldt persbureau AP. Daardoor verlieten nog niet vertrokken bewoners alsnog het kamp.

Het overvolle kamp Moria brandde in de nacht van dinsdag op woensdag grotendeels af. Daarbij zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. De Griekse regering is hard op zoek naar vervangende huisvesting voor de bewoners. De meest kwetsbare mensen worden de komende dagen ondergebracht op schepen, liet minister Notis Mitarakis van Migratie weten.

In kamp Moria werden bijna 13.000 vluchtelingen opgevangen, terwijl er eigenlijk plek is voor 3.000 mensen. Vorige week brak het coronavirus uit in het kamp. De autoriteiten zijn er daarom van overtuigd dat kampbewoners zelf brand hebben gesticht. Er was volgens de brandweer sprake van meerdere brandhaarden.

Woensdagmiddag gooide een groep vluchtelingen stenen naar de politie die de wegen naar veerboten richting het vasteland van Griekenland blokkeerden. De regering heeft de noodtoestand afgekondigd op Lesbos om de orde beter te kunnen handhaven.

‘Opvang vluchtelingen Europees probleem’

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei volgens Reuters in een televisietoespraak dat de toestand in Moria onhoudbaar is: „De situatie kan niet zo voort blijven bestaan, want er is sprake van een volksgezondheidsprobleem en een probleem van nationale veiligheid tegelijkertijd”. Hij zei dat de opvang van vluchtelingen „een Europees probleem” is.

De Nederlandse regering is niet van plan mensen op te nemen uit Moria, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. „Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen”, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) tegen RTL Nieuws. „Het overnemen van vluchtelingen, daarop is het antwoord ‘nee’.” Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) zegde wel een miljoen euro aan noodhulp toe.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zei woensdag bereid te zijn tot maximaal duizend mensen op te nemen, als dat onderdeel is van een breder „Europees totaalconcept”.