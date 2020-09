Gevluchte ex-worstelaar Sander Terphuis: ‘Zoals Navid Afkari zijn er duizenden in Iran’

Een professioneel worstelaar die ter dood is veroordeeld in Iran. Toen jurist Sander Terphuis (48) las over het vonnis van worstelaar Navid Afkari, wist hij meteen weer waarom hij het land is ontvlucht. Hij volgt de zaak van minuut tot minuut. Bij elke snipper nieuws over de worstelaar krijgt hij berichtjes van familie en vrienden uit Teheran.

Navid Afkari heeft volgens de Iraanse justitie in 2018 een veiligheidsfunctionaris in burger doodgestoken. Dat zou zijn gebeurd bij protesten tegen de erbarmelijke economische toestand in het land. Het Iraanse Hooggerechtshof veroordeelde hem tot een dubbele doodstraf (één ter vergelding) en 74 zweepslagen. Hij zou de misdaad hebben bekend. Volgens zijn advocaten heeft Afkari niets gedaan en is zijn bekentenis verkregen door zware marteling – een plastic zak over zijn hoofd tot hij bijna stikte, zware mishandeling, alcohol in zijn neus.

Het vonnis leidt tot internationale verontwaardiging. Mensenrechtenorganisaties roepen Iran op het vonnis te herzien, de Amerikaanse president Donald Trump deed eenzelfde oproep, net als de World Players Association – de mondiale belangenbehartiger van sporters.

Sander Terphuis werd geboren als Ahmad Queleich Khany in Teheran en was ook een worstelaar. Hij is visueel beperkt en ziet heel weinig. Toen hij eind jaren tachtig steeds ongeruster werd over de repressie in het land van ayatollah Khamenei, besloot hij te vluchten. Hij werd opgenomen in de nationale worstelselectie van Iran en vluchtte in 1990, tijdens de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen. In Nederland bouwde hij een nieuw leven op, en veranderde hij zijn naam.

Terphuis: „Wat Navid Afkari nu gebeurt had mij ook kunnen overkomen. Ik heb een sterke eigen mening en ga graag mijn eigen weg. In die samenleving kan dat niet. Het regime van de ayatollahs heeft maar één doel: machtsbehoud. Daarom willen ze je afbreken, je denkkracht en je persoonlijkheid kraken. Als dat lukt, dan ben je in hun macht.

„Mensen die zich verzetten worden meegenomen en komen vaak niet meer terug. Ik geloof geen moment dat Afkari werkelijk een misdaad heeft begaan. Dit gebeurt in Iran met ontzettend veel mensen die protesteren.”

Heeft u, net als Afkari, meegedaan aan protesten toen u nog in Iran woonde?

„We hebben het dan over eind jaren tachtig, de jaren voor mijn vlucht naar Nederland. Er waren toen nog niet veel massale protesten. Het land was aan het bekomen van de eerste Golfoorlog. We hadden veel doden te betreuren, veel gebouwen waren kapot. Anders dan nu hadden we nog redelijke toegang tot levensmiddelen. Onderdrukking was er al wel. Ik ben bij kleine opstootjes betrokken geweest.”

Wat voor opstootjes?

„Ik liep bijvoorbeeld eens in het park met een strak T-shirt aan, de mouwen een beetje opgestroopt. Toen kwam de zedenpolitie. Jongemannen met baarden en geweren, die van het regime mogen doen wat ze willen. Ze sloegen me met hun knuppels. Ik moest voortaan een islamitisch gewaad dragen, zeiden ze. Maar ik was een beetje rebels en bleef zo’n T-shirt dragen. Door het worstelen had ik ook flinke spierballen, die wilde ik laten zien.

„Een paar maanden voor mijn vlucht kwam de zedenpolitie weer op me af in een park. Eén man duwde me op de grond en zette zijn geweer op mijn voorhoofd. Hij zei: ‘Ik heb jou al een keer gewaarschuwd. Dit is de laatste keer, anders word je meegenomen’. Vooral die laatste zin maakte indruk. Als je wordt meegenomen, weet je niet of je nog terugkeert.”

Had u als worstelaar status in Teheran?

„Worstelaars en gewichtheffers hebben een enorme status. Het zijn nationale sporten, heel populair. Ook bij het regime, want het straalt op hen af als in het buitenland medailles worden gewonnen en het volkslied wordt gespeeld. Een neef van mij is nu twintig en woont in Iran. Hij is een behoorlijk goede worstelaar. Hij wilde altijd kampioen worden. Maar toen Navid Afkari ter dood werd veroordeeld, zei hij tegen me: zelfs worstelaars hebben geen status meer. Hij zegt nu dat hij weg wil uit de gevangenis die Iran voor hem is.”

Sander Terphuis Foto Aad Meijer

Net zoals het dat voor u was.

„Het lijkt inderdaad heel erg op het gevoel dat ik nu bij mijn neef zie. Ik voelde gewoon dat ik weg moest, dat ik het anders met mijn persoonlijkheid niet zou overleven in Iran. Ik wilde zo goed worden in worstelen dat ik naar een internationaal toernooi mocht. Het was mijn geheime agenda. Via de sport naar de vrijheid. Vanaf ongeveer anderhalf jaar voor mijn vlucht begon dat idee te gisten.

„Nadat ik was gevlucht heb ik nog getwijfeld of ik niet terug moest komen, vooral omdat mijn moeder er zoveel verdriet van had. Maar mijn moeder zei: ‘Ik heb liever een zoon op afstand die leeft, dan een dode zoon dichtbij’.”

Mensenrechtenverdediger

In Nederland leerde hij onder de naam Sander Terphuis de taal, studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Utrecht, trouwde een Friezin. Als PvdA-lid maakte hij zich sterk tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Hij is jurist en mensenrechtenverdediger en spreekt regelmatig over de situatie in zijn geboorteland.

Daar gaat het volgens een recent rapport van Amnesty International bar slecht met de mensenrechten. De belangenorganisatie schrijft dat het Iraanse openbaar ministerie, met medeweten van rechters, regelmatig gebruikmaakt van geselingen, seksueel geweld, elektrische schokken en ophanging aan armen en benen om bekentenissen af te dwingen van mensen die betrokken waren bij protesten. Toegang tot advocaten is er nauwelijks. Vorig jaar waren er meer dan 250 executies.

Is het voor u veilig om hierover te praten?

„Ik wil niet zwichten uit angst. Zwijgen vind ik slap, zeker als je weet welke offers de mensen in Iran brengen. Ik heb een vorm van beveiliging, want de arm van Teheran is lang. Maar wat er met Navid Afkari gebeurt is zo belangrijk omdat het laat zien wat er met veel mensen gebeurt in Iran. Navid is een beroemde sporter en krijgt daardoor aandacht, maar zoals hij zijn er duizenden over wie niemand iets hoort. In het rapport van Amnesty wordt beschreven hoe verdachten, soms nog minderjarig, seksueel worden misbruikt. Die mensen wil ik een stem geven, daarom spreek ik me toch uit.”

Denkt u dat er een kans is dat Navid Afkari in leven blijft?

„Zo lang er internationale druk is, is er hoop. Dan is er kans dat het regime gezichtsverlies en verdere sancties wil voorkomen. Hij zit nu in een isoleercel. Als de internationale verontwaardiging afneemt, vrees ik dat de route naar de galg heel kort is.”