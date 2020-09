Gemiddelde WOZ-waarde stijgt hard in Rotterdam, Flevoland en Groningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is het afgelopen jaar met 8,9 procent gestegen. Op 1 januari 2020 bedroeg de WOZ-waarde gemiddeld 270 duizend euro per woning, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoogste waarde ooit en het vijfde jaar van stijging op rij.

Van de vier grote steden was de waardestijging in Rotterdam met bijna 22 procent het grootst, in Amsterdam was die met bijna 11 procent juist het laagst. Op provinciaal niveau was Groningen met 12 procent de grootste stijger, op de voet gevolgd door Flevoland met ruim 11 procent. De gemiddelde WOZ-waarde in Groningen is nog altijd wel het laagst van alle provincies.

Het in het noordoosten van de provincie Groningen gelegen Delfzijl is de gemeente met de laagste gemiddelde WOZ-waarde: 134 duizend euro. In Bloemendaal staan de duurste woningen, daar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde op 1 januari 750 duizend euro.

De WOZ-waarde volgt de huizenprijs met een jaar vertraging en vormt de basis voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting. Ook kan de WOZ-waarde een rol spelen in de onderhandelingen bij de koop of verkoop van een woning.