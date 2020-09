Fransman die zijn dood wilde livestreamen ziet af van plan om te sterven

De 57-jarige ongeneeslijk zieke Fransman Alain Cocq ziet voorlopig af van zijn plan om te sterven. Hij wilde zijn dood live uitzenden via Facebook, maar het platform blokkeerde hem en zijn verzoek om actieve euthanasie werd afgewezen.

Cocq was sinds zaterdag gestopt met eten, maar liet woensdag weten dat hij weer is gevoed en binnenkort naar huis kan, meldt persbureau AFP. Facebook liet afgelopen weekend weten verspreiding van de video van de aangekondigde dood van Cocq te blokkeren, omdat de regels het tonen van pogingen tot zelfdoding niet toestaan.

De al tientallen jaren aan een degeneratieve aandoening lijdende man had president Emmanuel Macron om hulp gevraagd, maar die zei niet boven de wet te staan en niks voor hem te kunnen doen. Cocq geeft daarom zijn plan op om op de door hem gewenste wijze te sterven: „Ik heb het niet meer in me om verder te vechten”, zei hij vanuit het ziekenhuis in Dijon.

Alain Cocq strijdt al jaren voor zijn recht, en dat van anderen, op een waardige dood. Maar de euthanasiediscussie ligt erg gevoelig in het katholieke Frankrijk. Er bestaat sinds 2016 wel een wet die het mogelijk maakt een ongeneeslijk zieke met verdovingsmiddelen in een diepe slaap te brengen met de dood tot gevolg, maar actieve euthanasie mag niet.

