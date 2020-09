Farmaceut AstraZeneca legt testen van Oxfordvaccin stil

AstraZeneca en de Universiteit van Oxford legden dinsdag de wereldwijde grote studie naar hun kandidaatvaccin tegen het coronavirus stil. Bij één van de Britse proefpersonen is een onverwachte ernstige aandoening geconstateerd, en de farmaceut wil nu eerst uitzoeken of dat door het experimentele vaccin veroorzaakt kan zijn, of dat het toeval is. Hoelang de onderbreking zal duren, is nog niet duidelijk. Het ‘Oxford-vaccin’ is één van de experimentele vaccins waarvan Nederland samen met andere Europese landen al miljoenen doses heeft besteld.

AstraZeneca voert op dit moment meerdere grootschalige zogenoemde fase 2/3-onderzoeken uit onder tienduizenden proefpersonen, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en de Verenigde Staten.

Volgens farmaceut AstraZeneca is het stilleggen een standaard controleproces als er een onverklaarbare ziekte optreedt, zo meldde het bedrijf aan nieuwssite Statnews, die als eerste over de pauze berichtte.

Niet uitzonderlijk

„Het is zeker niet uitzonderlijk”, beaamt de Groningse hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede. „Het komt geregeld voor dat een vaccin trial tijdelijk wordt stilgelegd. Trials zoals deze omvatten duizenden proefpersonen. Hoe meer mensen aan een studie deelnemen, hoe groter de kans dat zoiets zal optreden. De vraag is dan of het een aandoening is die iemand sowieso gekregen zou hebben, of dat het door het proefvaccin komt.”

Wat de proefpersoon precies mankeert, is niet duidelijk. Een anonieme bron meldde aan The New York Times dat in het Verenigd Koninkrijk een deelnemer myelitis transversa heeft, een acute ontsteking van het ruggenmerg. Die kan veroorzaakt worden door een virusinfectie, en wordt ook wel eens gezien bij mensen met Covid-19. Of dit de bijwerking betreft waarvoor nu de studie is gepauzeerd, en of zoiets ook door het experimentele vaccin veroorzaakt zou kunnen worden, is niet bekend. Het experimentele vaccin bestaat uit een chimpansee-verkoudheidsvirus met onderdelen van het SARS-CoV-2-virus dat Covid-19 veroorzaakt.

De helft van de deelnemers aan de grote studie krijgt het Oxfordvaccin, de andere helft ter controle een bestaand vaccin tegen meningokokken (hersenvliesontsteking). Het is dus ook mogelijk dat de proefpersoon in de controlegroep zat en niet het kandidaatvaccin heeft gekregen.

Volg de wereldwijde race naar een vaccin

Pauze

Als een studie wordt onderbroken, stoppen de onderzoekers tijdelijk met het toedienen van het experimentele vaccin of het controlevaccin. De proefpersonen die al gevaccineerd zijn, worden wel nog steeds gevolgd.

De pauze hoeft nog niet te betekenen dat de ontwikkeling vertraging oploopt. Hoelang een studie zal worden stilgelegd is afhankelijk van hoe makkelijk is vast te stellen of de gevonden bijwerking aan het experimentele vaccin is toe te schrijven. „Als snel duidelijk is dat dat niet het geval is, kunnen ze misschien over een paar weken weer verder”, zegt Huckriede. „En mogelijk kunnen ze de vertraging later weer inhalen.”

De ontwikkeling van kandidaatvaccins tegen het coronavirus gaat ongeëvenaard snel, maar de veiligheid ervan blijft de hoogste prioriteit voor vaccinontwikkelaars. Negen grote farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, verklaarden dinsdag in een open brief dat ze hun vaccins voor het coronavirus pas op de markt brengen wanneer ze veilig en effectief blijken.

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven