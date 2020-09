‘Even kijken of die jongens gevonden zijn’

„Even kijken of ze die jongens van de Zanzibar al hebben gevonden.” Buurtbewoner Theo van Dijk is deze middag op zijn fiets gestapt, richting het meertje De Brink, om getuige te zijn van een ultieme poging die de politie doet om twee vermiste vrienden na 46 jaar te vinden. Het gaat om Piet Hölskens en Hans Martens, die in 1974 na een nachtje stappen in de Zanzibar in Deurne in een rode Fiat Coupé stapten en voorgoed verdwenen. Hölskens en Martens waren jonge stratenmakers met lange haren, dunne snorretjes en afgetrainde lichamen. De politie zoekt ze nu, onder de bodem van De Brink, in het Noord-Brabantse Liessel. Theo van Dijk staat aan de waterkant en tuurt in de verte. „Ik zie niks”, zegt hij dan.

Dagjesmensen hebben De Brink gevonden, nu de politie heeft aangekondigd deze week meerdere dagen te gaan zoeken. Veel is er niet te zien: duikers zoeken de bodem van het meer af, onzichtbaar vanaf de kant. Reden voor de zoektocht: het scenario dat Piet Hölskens en Hans Martens vermoord zijn, en daarna met auto en al gedumpt zijn in het water.

In 2012 is de familie van Hans Martens door de politie op de hoogte gesteld van een nieuwe getuige, die vertelde dat Hans een relatie zou hebben gehad met een getrouwde vrouw. Als vergelding zou Hans naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is vermoord. In dat scenario is ook Piet omgebracht omdat hij er getuige van was.

Twee jaar later kreeg ook Jan Hölskens, broer van Piet, dat te horen. Met die informatie is hij toen samen met privédetective Judith Houben verder gaan speuren, waarna ze uitkwamen bij een mogelijke dader en dumpplek. De politie stelt dat als het scenario van Houben klopt, het „aannemelijk” is dat de vrienden in het meer liggen.

Onder het zand

Dus is het meer in Liessel deze week een plek vol met rood-witte linten, enkele agenten en een politieauto. Een duiker is het water in gegaan, met een helm op zijn hoofd. Onder water is de afgelopen dagen op een specifieke plek gezocht. Het gaat om een locatie waar mogelijk een auto onder het zand ligt, een plek die naar voren kwam door eerder onderzoek van de politie met speciale scanapparatuur.

Langs de kant kijkt Jan Hölskens toe. Hij probeert de zaak van zijn broertje Piet al jaren in de aandacht te houden en sprak de afgelopen jaren meerdere keren met de politie, omdat hij vond dat ze moesten gaan zoeken in het meer. Dat het nu gebeurt, is een goede stap, zegt hij, maar het is ook spannend. „Dit is een dag waar ik al vaak aan heb gedacht. Want het gaat nu om een ding: liggen ze er of niet?”

Probleem is, zegt Jan Hölskens, dat de politie geen onderzoek doet naar de mogelijke moordenaar van de vrienden, omdat de zaak verjaard is. Sinds 2006 kunnen moorden niet meer verjaren, maar dat geldt niet voor moorden die gepleegd zijn voor 1988. Dat heeft gevolgen voor het onderzoek van de politie. Strafrechtelijk zijn er voor de politie geen opsporingsmogelijkheden meer. De politie kan wel zoeken naar Piet en Hans, maar zal geen onderzoek doen naar een mogelijke dader. „Ze zoeken hier op basis van informatie die wijst in de richting van een dader”, zegt hij. „Maar ze kunnen die dader niet aan de tand voelen, omdat de zaak verjaard is. Dat is voor mij niet uit te leggen.”

Hölskens is een petitie opgestart omdat hij wil dat zaken niet kunnen verjaren. Om daar aandacht voor te vragen heeft hij langs het meer een witte doodskist neergezet, met een spandoek erbij: ‘Moord mag niet verjaren’.

Opgerolde staalkabel

Het loopt in de middag als familieleden van de politie te horen krijgen wat het onderzoek op de specifieke plek heeft opgeleverd. Er blijkt geen auto te liggen, maar een deels opgerolde staalkabel, vermoedelijk onderdeel van een oud drijvend platform. Hans en Piet zijn niet gevonden, de politie zoekt deze week nog verder op een andere specifieke plek, die eerder naar voren kwam door onderzoek met scanapparatuur.

Het is jammer, zegt Jan Hölskens, terwijl hij de witte doodskist weer meeneemt zijn auto in. Maar morgen staat hij er weer, langs het meer, en ook als de zoektocht deze week helemaal niets oplevert zegt hij de zaak niet los te laten. Samen met Judith Houben zal hij blijven zoeken. „Ik wil en moet weten wat er met mijn broertje gebeurd is. Dat betekent dat ik altijd zal blijven zoeken. Ik geef niet op.”