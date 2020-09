Een dubbele dip op de beurs voor Tesla en Apple

Barst dan nu de techbubbel?

Voor de tweede keer in een week tijd leden de aandelen van Amerikaanse techbedrijven forse verliezen. Techbeurs Nasdaq verloor in drie handelsdagen in totaal 10 procent, nadat de koersen van Apple, Amazon, Microsoft en Tesla afgelopen dinsdag opnieuw onderuitgingen. Tesla verloor dinsdag zelfs 21 procent van zijn beurswaarde.

Apple, het meest waardevolle bedrijf, verloor de afgelopen dagen 14 procent – 320 miljard dollar aan marktwaarde. Daaraan ging een periode van onstuimige groei vooraf, aangejaagd door particuliere beleggers en een omvangrijke speculatietruc van het Japanse Softbank. Dat investeringsfonds kocht afgelopen voorjaar voor miljarden aan opties in de Amerikaanse techsector, en zwengelde zo een rally aan waarbij Apple even de waarde van 2.300 miljard dollar aantikte.

Amerikaanse analisten probeerden de dubbele dip van vorige week donderdag en afgelopen dinsdag te duiden. Met gevoel voor drama verwezen ze naar het uiteenspatten van de internetzeepbel, rond 2000. Waarderingen van jonge internetbedrijven werden destijds opgejaagd door particuliere speculanten die wilden meeliften op de internethype. Elk bedrijf met .com erachter leek een hit. De zeepbel barstte zodra duidelijk werd dat de meeste bedrijven nooit winstgevend zouden worden.

Al lijkt het koersverloop van 2020 op twintig jaar geleden, inhoudelijk zijn er weinig overeenkomsten. De winsten van big tech zijn torenhoog en bleven ook het afgelopen half jaar overeind. De coronacrisis bewijst hoe onmisbaar bedrijven zijn die zich bezighouden met software, clouddiensten en e-commerce. Thuisbezorgen en thuiswerken houden de economie draaiende en dat blijft voorlopig de norm in de VS.

Die winsten van big tech kunnen wel onder druk komen te staan als de Amerikaanse overheid de comfortabele monopolieposities van de grote techbedrijven serieus gaat aanpakken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou deze maand al de officiële aanklacht tegen Google-holding Alphabet willen indienen, meldde The New York Times.

Koersval Tesla een record

Tesla’s tuimeling van meer dan 20 procent, afgelopen dinsdag, wordt geweten aan teleurgestelde beleggers die gehoopt hadden dat de automaker in de S&P 500 zou worden opgenomen, de eredivisie op de Amerikaanse beurs. Dat ging niet door.

De koersval was een record, maar met een (inmiddels herstellende) koers van 358 dollar staat Tesla nog altijd zeer hoog. De marktwaarde van 300 miljard dollar is nog altijd vier keer zo hoog als die van Volkswagen.

Analisten hopen dat de dip is toe te schrijven is aan de start van het seizoen

De Amerikaanse techaandelen herstelden zich woensdag, aan het begin van de handelsdag weer enigszins. Analisten hopen dat de dubbele dip toe te schrijven is aan de start van het nieuwe seizoen, waarbij beleggers zich bezinnen en de balans opmaken. Het tegenovergestelde van de paniek van twintig jaar geleden, dus.

Softbank moest dinsdag nog wel opnieuw boeten voor zijn beleggingstruc en verloor bijna 3 procent van zijn waarde. Investeerders zijn bang dat het optie-avontuur Softbank kwetsbaar maakt voor toekomstige correcties op de Nasdaq.