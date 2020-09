Deense uitvinder bekent moord op Zweedse journaliste

De Deense uitvinder Peter Madsen heeft voor het eerst het vermoorden van journaliste Kim Wall bekend. In een documentaire die woensdag te zien is op de Deense televisie, zit volgens de makers een geluidsopname waarin Madsen zijn daad toegeeft. Hij kreeg in 2018 een levenslange celstraf, maar heeft de moord altijd ontkend. „Er is er maar één die schuldig is, en dat ben ik”, zegt hij nu.

Kim Wall (1987-2017) reisde als journalist de hele wereld over. Een opdracht niet ver van huis werd haar fataal.

De makers van de documentaireserie hebben meer dan 20 uur met Madsen gesproken. Over de precieze toedracht of reden voor de moord heeft de uitvinder niets gezegd. Wel dat hij zich „elke milliseconde van de reis nog herinnert”. De Zweedse journaliste raakte in augustus 2017 vermist nadat ze bij Madsen aan boord was gestapt van zijn zelfgebouwde onderzeeër.

Enkele dagen nadat haar vriend de politie had ingeschakeld, spoelde het verminkte lichaam van Wall aan op het Deense eiland Amager. Pas een maand later volgden haar hoofd en benen. Madsen verklaarde in eerste instantie dat hij de Zweedse aan wal had afgezet. Dat hield geen stand toen haar ledematen aanspoelden. In latere verklaringen van de uitvinder kreeg ze een zwaar luik op haar hoofd en stikte ze door een koolstofmonoxidevergiftiging.

De rechtbank in Kopenhagen achtte twee jaar geleden al bewezen dat Madsen de vrouw eerst heeft gemarteld en seksueel misbruikt, voordat ze om het leven is gebracht. Volgens de Deense openbaar aanklager had de zakenman sadistische fantasieën over martelen, moorden en seksuele mishandeling. De kans wordt groot geacht dat hij nog eens een vergelijkbare moord zou kunnen plegen.