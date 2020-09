De werkelijkheid stoeit met ons

De dernier cri in de kunsten is Virtual Reality. Ik doe graag zulke VR-installaties, sommige zijn zo goed dat hun werkelijkheid de mijne helemaal uitgumt voor een verlokkende, vreemde of voluit beeldschone ándere werkelijkheid. Het vervelende is dat je er een tamelijk belachelijke helm voor op moet zetten. Anderzijds is het corona-kunst bij uitstek. Je ervaart die imaginaire realiteit in isolement, samen bestaat niet, de anderen worden een illusie.

Het is een mooie vangst van filmmuseum Eye dat ze een deel van het Virtual Reality-aanbod van het filmfestival van Venetië voor hun publiek veroverden. Ik verheug me, ‘Venetië’ staat voor kwaliteit.

Maar, wat nu? In een introductiefilmpje toont de Venetiaanse VR-curator de wervelende trouwscène waarmee The Godfather begint. Hij zegt: „Hoe zou het zijn om mee te dansen?” Nou, overweldigend, maar dat weet ik allang. Dat deed die film voor me, daar had ik geen VR voor nodig.

Ik trek de helm over mijn ogen en klik het ene project na het andere aan. En ik ben telkens zo weer weg. Techniek is het brandpunt, maar ‘wat knap!’ is niet genoeg. Deze VR’s lijken op games, ze variëren op vertrouwde sciencefiction (waar zouden hun makers zijn zonder Star Wars en Star Trek?), of op de omgekeerde wereld aan de andere kant van de spiegel (waar zouden ze zijn zonder Lewis Carroll?).

Leroy de Böck in het Tapijtlandschap van Bas van Tol, op de tentoonstelling ‘In the Presence of Absence’. Foto Erik van Zuylen

Als het goed is, vermijdt VR bekend terrein. Het daagt je juist uit to boldly go waar je normaal gesproken nooit komt. En dat gebeurt me in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Daar stap ik in de werkelijkheid van slechtziende rondleiders Alicia Hoost („10 procent zicht”) en Leroy de Böck („alleen licht en donker”). Hun Stedelijk is imaginair voor mij, het mijne is imaginair voor hen. Allemaal zijn we deel van de performance Sightless Seeing #4 van Sarah van Lamsweerde.

Leroy de Böck staat bij een wandkleed, zijn handen zweven erlangs, hij vertelt wat hij ‘ziet’. Ik vertrouw me aan hem toe, ik kan niet anders, ik versmelt met zijn ervaring. Zijn werkelijkheid is mijn VR.

Nu scannen Leroy en Alicia een foto met een iPad. Een computerprogramma interpreteert hem, een robotstem zegt wat er te zien is. Ik zie een naakte man die een overhemd staat te strijken. „Topless man in black and white”, zegt de iPad. Niet dat die man ook bottomless is en ook de strijkplank is verdwenen. Fout – denk ik. Ja, voor mij. Niet voor Alicia en Leroy. Zij ervaren de foto door aan de slag te gaan met wat de iPad zei.

Wat je ‘ziet’, zit in je hersens, het is een plaatje dat je zelf maakt. De werkelijkheid stoeit met ons. En dat is precies wat elke goeie VR-installatie ons in zal wrijven.