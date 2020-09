Burger ondanks corona positief over eigen leven

Ondanks de coronacrisis gaat het nog steeds goed met veel Nederlanders. Dat is de positieve boodschap die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de vooravond van Prinsjesdag brengt, in het jaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland.

Veel mensen vonden de eerste coronamaanden een zware en onzekere tijd. Toch gingen ze in die maanden hun eigen leven niet minder waarderen. En ze zagen ook lichtpuntjes: de saamhorigheid nam in de eerste coronamaanden toe en mensen hadden meer rust, omdat ze meer thuis waren.

Maar het SCP heeft ook zorgen. Op sommige groepen had de coronacrisis wel een negatieve impact. Zo nam bij de circa 1,2 miljoen 75-plussers het gevoel van eenzaamheid toe. Zij misten hecht, betekenisvol contact met bijvoorbeeld hun kinderen en kleinkinderen. Vorig jaar voelde 16 procent zich ‘emotioneel eenzaam’, nu is dat 37 procent.

Daarnaast nam ook het welbevinden af onder mensen die onzeker zijn over hun werk, zoals mensen met tijdelijke en flexibele dienstverbanden en zelfstandigen. Het SCP verwacht dat een deel van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moeten worden. „De kans bestaat dat ook bij andere groepen op termijn de rek eruit gaat.”

Ervaring van eenzaamheid in procenten

Zware en lastige tijd

Het SCP brengt elk jaar een rapport uit over de kwaliteit van leven in Nederland, niet alleen de feitelijke kwaliteit (bijvoorbeeld inkomen en gezondheid) maar ook hoe burgers dat zelf beleven. „In normale omstandigheden hadden we nu gerapporteerd over de situatie tot en met 2019”, zegt hoofdonderzoeker Josje den Ridder. „Maar vanwege de coronacrisis hebben we in juli aanvullend onderzoek gedaan.”

Dat leverde verrassende inzichten op. Net als in juli 2019 gaven burgers hun eigen leven nog steeds een dikke voldoende. „Er is een discrepantie tussen de manier waarop mensen die eerste coronamaanden hebben beleefd, als een zware en lastige tijd, en de waardering die ze geven aan hun eigen leven”, zegt Den Ridder. „Een derde van de mensen gaf aan zich somberder te voelen en tegelijkertijd gaven mensen hun eigen leven net als in juli 2019 een 7,4.”

Wat misschien meespeelt, zegt Den Ridder, is dat het een momentopname is uit juli, een zomermaand waarin het aantal besmettingen terugliep en de coronamaatregelen wat soepeler werden. „Mensen hadden toen vooral zorgen over de toekomst, niet over de situatie waarin ze op dat moment zaten. Nu gaan we weer de herfst in. Als straks meer mensen hun werk verliezen en het wachten op een vaccin voortduurt, zal die waardering voor het eigen leven negatiever worden.”

Een andere opmerkelijke bevinding is dat jongeren zich, in tegenstelling tot ouderen, mínder eenzaam gingen voelen tijdens de coronacrisis. „Zij zijn meer gewend aan het online contact dat zo belangrijk werd tijdens de lockdown”, zegt Den Ridder.

De blik waarmee mensen naar de maatschappij en de politiek keken, veranderde tijdens de crisis. In de eerste maanden nam het vertrouwen in de politiek toe. In juli was dit weer iets gedaald, maar het is nog steeds hoger dan voor de coronacrisis. Het SCP verwacht dat een tijdelijke opleving is, zoals vaker het geval is tijdens crises.

Hetzelfde geldt voor het gevoel van saamhorigheid tijdens de lockdown: mensen noemden dit een positieve kant van de coronacrisis. Die saamhorigheid is weer minder geworden nu sommigen zich niet meer aan de coronaregels houden en anderen zich daaraan ergeren.

Oude problemen aanpakken

Het SCP raadt het kabinet en het parlement aan om niet te wachten met het aanpakken van problemen die begin dit jaar op de politieke agenda stonden maar door de coronacrisis op een zijspoor kwamen, zoals het hervormen van de arbeidsmarkt, waarover de commissie-Borstlap advies uitbracht.

Andere problemen die het SCP noemt zijn onder meer de stijging van het aantal jongeren dat van school komt zonder een zogenoemde startkwalificatie en de toenemende krapte op de huizenmarkt. „Nieuwe problemen stapelen zich op oude problemen, wat de veerkracht van de samenleving onder druk kan zetten”, schrijven de onderzoekers.

In de eerste maanden was het kabinet vooral bezig met het overeindhouden van de economie en het beschermen van de gezondheid van burgers. „Dat beleid is nog steeds superbelangrijk voor de feitelijke kwaliteit van leven”, zegt Den Ridder, „maar het is op lange termijn niet voldoende om het welbevinden van burgers op hetzelfde hoge peil te houden.”

Het kabinet moet óók aandacht hebben voor de sociale behoeften van burgers, door te onderzoeken „hoe mensen in tijden van fysieke afstand toch betekenisvolle ontmoetingen kunnen hebben of kunnen meedoen”. En het kabinet moet ervoor waken dat sommige groepen, zoals jongeren, het gevoel krijgen dat zij alleen offers moeten brengen. „Deze onzekere tijden vragen om een brede aanpak, die zowel gericht is op welvaart als op welbevinden”, schrijft het SCP.

