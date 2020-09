‘Bolsonaro breekt controle op ontbossing af’

Het brandseizoen heeft nog zeker een maand te gaan, maar 2020 lijkt opnieuw een slecht jaar te worden voor het Zuid-Amerikaanse Amazonewoud. Ontbossingscijfers tonen dat in de eerste helft van dit jaar het oppervlak ontbost gebied 25 procent hoger lag dan dezelfde periode in 2019, hoewel dat in juli en augustus weer enigszins bijtrok.

Het was in Brazilië dan ook opnieuw een zomer van politieke strijd over het lot van ’s werelds grootste regenwoud, dat voor zo’n 60 procent binnen de Braziliaanse landsgrenzen ligt. Tijdens een digitale bijeenkomst met andere Zuid-Amerikaanse staatshoofden over natuurbehoud hield de Braziliaanse president Jair Bolsonaro vorige maand vol dat de situatie zo slecht niet is. Dat het grootste deel van de Amazone er nog altijd staat, bewijst volgens hem dat het bos zichzelf in stand kan houden. „Het verhaal dat de Amazone in vlammen opgaat is een leugen”, zei hij.

Maar als het om de Amazone gaat, staat Bolsonaro onder druk. Deze zomer schreef een groep van 29 internationale investeringsfondsen onder leiding van het Noorse Storebrand Asset Management, waaronder het Nederlandse Robeco en ASR, een open brief aan de Braziliaanse regering, waarin ze hun zorgen uitten over de toegenomen ontbossing en beleid dat het exploiteren van natuurgebied stimuleert.

Niet alleen wijzen de briefschrijvers op het belang van het gebied als ecosysteem, ook stellen ze dat door de huidige koers van Brazilië hun eigen reputatie schade kan oplopen. „We willen blijven investeren in Brazilië en helpen aantonen dat economische ontwikkeling en bescherming van de omgeving elkaar niet hoeven uit te sluiten. Wij dringen er daarom bij de regering van Brazilië op aan blijk te geven van een duidelijk engagement om ontbossing uit te bannen en de rechten van de inheemse bevolking te beschermen.” Zeven investeringsfondsen hebben anoniem tegen persbureau Reuters gezegd zich mogelijk terug te willen trekken uit het land, als de ontbossing op dit tempo doorgaat.

Ongecontroleerde kap

In het hart van deze strijd staan de Braziliaanse milieuagentschappen. Het meest vooraanstaande is IBAMA, het Braziliaans Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen. Al ruim dertig jaar zorgt het voor regulering en handhaving in natuurgebieden. Het werd, mede onder internationale druk, in 1989 opgericht – het Amazonegebied werd ook toen al geteisterd door ongecontroleerde boskap, jacht op dieren, en ernstige lucht- en watervervuiling door oprukkende industrie.

Milieubeleid werd in Brazilië steeds serieuzer genomen, zoals bleek uit de vorming van een ministerie van Milieu, waar IBAMA onder viel, en van grote nationale programma’s. Honderden miljoenen dollars gingen van de overheid via IBAMA naar voorlichting van lokale gemeenschappen, patrouilles door controleurs, de aanleg van reservaten, voorlichting en onderzoek. Ook werkt het instituut samen met de mijnbouw en de oliesector, met de bedoeling de industrieën een zo klein mogelijke impact op het milieu te laten hebben. Met wisselend succes wist Brazilië vooral na 2004 de milieuschade enkele jaren flink terug te dringen. Toenmalig president Luiz Inácio Lula da Silva liet een nationaal actieplan opzetten, waarmee werd ingezet op controles en handhaving en het afbakenen van nieuwe beschermde gebieden. „Daarbij kwam het ook voor dat boeren verplicht een deel van hun land moesten afstaan”, zegt onderzoeker Marielos Peña Claros van Wageningen University.

IBAMA heeft zijn hoofdkantoor in Brasilia, en tientallen lokale kantoren in de provincies. Het zichtbaarst is het instituut daar door de inzet van zogeheten command and control-teams: getrainde parkwachters die, al dan niet met behulp van politie of militairen, met trucks en soms wapens in de bossen op zoek gaan naar illegale activiteiten. De parkwachters kunnen verdachten aanhouden en materieel zoals graafmachines in beslag nemen.

„De teams plannen deze acties zorgvuldig door informatie te verzamelen bij de lokale bevolking, of bijvoorbeeld satellietgegevens te gebruiken”, legt oud-directeur van IBAMA Suely Araujo telefonisch uit. „De acties werden naderhand ook openbaar gemaakt, in de hoop mensen af te schrikken dit soort misdaden te plegen.”

Hoewel ruim duizend parkwachters van deze control-and-command-teams op een gebied van vier à vijf miljoen vierkante kilometer - qua opppervlakte zo’n 100 keer Nederland - beperkt lijken, volstond het enkele jaren om boskap tegen te gaan, zegt Erika Berenguer, ecosysteem-onderzoeker aan Oxford University. „De combinatie met maatregelen zoals het niet langer verstrekken van krediet aan boeren in regio’s met veel ontbossing, zorgde voor een afname daarvan van wel 82 procent na 2006. Veel handhaving op de grond helpt echt.”

Maar natuurbescherming is in een uitgestrekt land vol natuurlijke hulpbronnen als Brazilië nooit onomstreden. Omdat slechts tien procent van de Braziliaanse bevolking in het gebied woont, voelen weinig Brazilianen zich direct betrokken bij het lot van de Amazone. Veel mensen zien het gebied vooral als een kans om de economische groei op te stuwen.

‘Boetebedrijf’

Al jaren kampt IBAMA met bezuinigingen, waardoor het regionale kantoren moest sluiten en het aantal parkwachters is teruggelopen van ruim 1.300 in 2010 tot nog geen 700 nu. Bovendien worden amper nieuwe parkwachten aangenomen, waardoor verloop door pensioneringen niet wordt goedgemaakt.

Onder Bolsonaro is de afbraak van milieubeleid en daarmee van IBAMA in een stroomversnelling gekomen, zeggen deskundigen. „IBAMA is altijd bekritiseerd, het heeft heel vaak grote bezuinigingen meegemaakt van regeringen die het minder met ons op hadden. Maar het heeft altijd door kunnen werken”, zegt Elizabeth Uema, van Ascema Nacional, de organisatie die (oud-)werknemers van milieuagenschappen in Brazilië vertegenwoordigt. „Deze regering doet het anders. Ze breekt het hele systeem langzaam af. De overheid laat de publieke programma’s imploderen en sloopt instrumenten die gedurende de afgelopen decennia zijn opgebouwd.”

Zoals aangekondigd tijdens zijn verkiezingscampagne, kwam Bolsonaro direct na zijn aantreden met een reeks presidentiële decreten waarmee hij de macht van het ministerie van Landbouw vergrootte, en die van het ministerie van Milieu verzwakte. IBAMA’s budget werd direct met 25 procent gekort, en ook dit jaar is opnieuw bezuinigd. Daarnaast krijgt het instituut voortdurend kritiek. Bolsonaro noemde IBAMA een „boetebedrijf” en beschuldigde het van onnodige bureaucratie, financiële wanpraktijken en het verspreiden van leugens over ontbossingscijfers.

Zijn minister van Milieu Ricardo de Aquino Salles ontneemt het instituut intussen bevoegdheden die volgens IBAMA-medewerkers nodig zijn om te kunnen optreden tegen milieudelicten. De patrouille-teams mochten voorheen bijvoorbeeld materieel van illegale houthakkers in beslag nemen en vernietigen. Sinds april is dat niet zomaar meer toegestaan, wat volgens de parkwachters hun werk bemoeilijkt.

Vergunningen

Tekenend is het aantal boetes dat parkwachters uitdelen aan daders van milieudelicten. Uit een inventarisatie door persbureau AP bleek vorige week dat onderzoek naar illegale boskap vrijwel tot een halt is gekomen, en de bedrijven, veehouders, boeren en mijnbouwers die zich er schuldig aan maken nu doorgaans ongestraft hun gang kunnen gaan. Waar in 2016 nog 10.000 boetes werden opgelegd, stond de teller per 1 juli van dit jaar op zo’n 3.700.

De duizenden militairen die Bolsonaro in mei naar de Amazone stuurde om illegale boskap tegen te gaan, in reactie op mondiale kritiek om de zorgwekkende ontbossingscijfers, blijken zich volgens Reuters vooral op kleine projecten te richten zoals illegaal gebouwde bruggen en wegen in het regenwoud, terwijl grootschalige kap niet wordt aangepakt. „Dit werkt gewoon niet”, zegt oud-IBAMA-directeur Araujo. „Militairen zijn niet getraind om inspecties uit te voeren en hebben geen kennis van de omgeving. Bovendien zal dit maar tijdelijk zijn, terwijl er het hele jaar lang moet worden opgetreden.”

Persverbod

Volgens Elizabeth Uema die oud-werknemers van milieuagentschappen vertegenwoordigt, is de politieke cultuur in Brazilië inmiddels zo verhard dat medewerkers van IBAMA en andere milieuoranisaties zich niet meer durven uit te spreken. „Er heerst een angstcultuur, mensen staan onder grote druk van politici en zijn bang hun baan kwijt te raken als ze kritiek hebben op de regering.”

In maart kondigde de nieuwe IBAMA-directeur Eduardo Bim, een persverbod af, nadat journalisten van Reuters een onderzoek publiceerden over ongeoorloofde export van hout naar Europa en de VS. In antwoord op verzoeken van NRC mailen medewerkers dat ze niet on the record mee willen werken uit angst hun baan kwijt te raken. IBAMA en het Braziliaanse ministerie van Milieu hebben tot dusver niet gerageerd op vragen van NRC.

Suely Araujo, die dertig jaar aan natuurbeleid heeft gewerkt en van 2016 tot 2019 directeur van IBAMA was, kwam vlak voor haar vertrek ook in de vuurlinie terecht. Bolsonaro noemde het bedrag dat het instituut uitgaf aan voertuigen onnodig. Araujo noemde de beschuldigingen van financiële wanpraktijken ongefundeerd. „Het is schandalig hoe de regering van Bolsonaro IBAMA behandelt. In plaats daarvan zouden ze hen hun werk moeten laten doen, namelijk het milieu beschermen.”

