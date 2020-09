Russische regisseur levert bijtende kritiek op Sovjet-Unie

Hij zal het toch niet weer flikken? De Italiaanse documentairemaker Gianfranco Rosi won in 2013 een – licht omstreden – Gouden Leeuw met Sacro GRA, over Rome buiten de ring. En in 2016 de Gouden Beer van Berlijn met het fantastische Fuocoammare (Vuur op Zee): de vluchtelingencrisis op het eiland Lampedusa.

Nu is hij terug met Notturno: opnieuw een prijs? Rosi reisde drie jaar langs de slagvelden van Syrië en Irak. Zijn methode blijft hetzelfde: maanden rondhangen met zijn ‘hoofdpersonen’, hun levens in een poëtisch, betekenisvol patroon schikken. Maar niet te lang bij ze blijven, legde hij in Venetië uit. Je moet ook niet te gehecht aan ze raken.

Notturno bereikt niet de toppen van Fuocoammare, mist ook een emotionele uppercut zoals het dodenschip waarmee die film eindigde. Veel komt je bekend voor: vrouwelijke Peshmerga aan het front, kinderen die via tekeningen hun trauma’s over IS verwerken, toneeltherapie in een inrichting. Geweld loert alleen buiten beeld, maar de moraal is voor Rosi wat expliciet. Zijn kracht is eerder suggestie: pelotons soldaten die met oorlogskreten voorbij marcheren, die in de verte wegsterven en dan weer aanzwellen: vrede in het Midden-Oosten is een gevechtspauze. Of een echtpaar vredig op een dak: het geborrel van hun waterpijp vindt een echo in machinegeweervuur ver weg.

2Dear Comrades! van de Russische regisseur Andrej Kontsjalovski. Foto Sasha Gusov

Geweld is heel zichtbaar, en daarna onzichtbaar in het onbarmhartige Dear Comrades! van de 83-jarige Russische veteraan Andrej Kontsjalovski, een vaste waarde in Venetië. Hij behoort tot de Sovjet- en Poetinadel: zijn vader schreef de tekst van het Russische volkslied voor Stalin én Poetin. Een machthebber dus. Maar Dear Comrades! biedt bijtende kritiek op de Sovjetmentaliteit. Inspiratie is een arbeidersprotest in het zuidelijke Novotsjerkassk dat op 2 juni 1962 bloedig werd onderdrukt: 25 doden en 85 gewonden. De lijken werden verstopt en de slachtpartij werd staatsgeheim. Als het bloed niet uit het asfalt wil, legt men een nieuwe laag: de volgende dag moet er namelijk een vrolijk dansfeest zijn. Niets aan de hand.

Dear Comrades! is geen subtiele film, wel een heel effectieve. Bijzonder is het consistente dadersperspectief. We blijven bij regionale top: partijkader Ljoedmilla en haar KGB-minnaar. We zien Ljoedmilla in de winkel haar tas volproppen met lekkernijen, opgewonden roepen om executies als de rest huivert voor de zware delegatie – Kozlov, Mikojan – die vanuit Moskou orde op zaken komt stellen. Tot Ljoedmilla zelf op zoek moet naar haar dochter Sveta. En onder ogen moet zien dat, als zij dood is, Sveta nooit heeft bestaan volgens de staat. Wat zucht Ljoedmilla na zoveel botheid, wreedheid en leugens? „Ach, leefde Stalin nog maar.”

Andrej Kontsjalovski kent zijn land.