Betonvloeren in Haagse ministeries moeten worden hersteld

De problemen met de betonvloeren in de gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie in Den Haag zijn nog niet verholpen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding uitgeschreven om de betonvloeren van het pand aan de Turfmarkt „op verschillende plekken” te laten herstellen. De vloeren hebben niet voldoende draagkracht, is twee jaar geleden al uit onderzoek gebleken.

Naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, is een onderzoeksplicht ingesteld voor hoge gebouwen met breedplaatvloeren.

Een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf zegt dat de aanbesteding onderdeel uitmaakt van een twee jaar geleden ingezet onderzoek. Destijds bleek dat op alle 37 verdiepingen van het grootste kantorenpand van Den Haag zogeheten breedplaatvoeren lagen. Zo’n constructie bestaat uit een geprefabriceerde betonplaat met daaroverheen een roosterwerk. Daarbovenop wordt beton gestort, maar die gestorte laag blijkt in de praktijk niet altijd te hechten aan de onderste plaat. Dat was ook het geval bij de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven, die drie jaar geleden instortte.

Sinds de problematiek in de gebouwen aan het licht is gekomen, gelden er beperkingen. Zo mogen op bepaalde vloerdelen in het pand niet teveel mensen tegelijk staan en meubels niet zomaar worden verschoven. Nadat de plekken die herstel nodig hebben de afgelopen twee jaar in kaart zijn gebracht, zoekt het Rijksvastgoedbedrijf nu een bedrijf dat ze kan verhelpen. Als dat gevonden is, zullen de renovatiemethode, kosten en consequenties voor werknemers duidelijk worden. De intentie is dat het werk in de ministeries dit jaar nog begint, aldus de woordvoerder.

Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid hebben samen een kleine 40.000 voltijdswerknemers. Hun veiligheid is, mede door de geldende voorzorgsmaatregelen, niet in het geding.